Tačiau jau trečiadienį Vyriausybei priėmus numatytus pakeitimus, sveikatos apsaugos ministras A.Dulkys pareiškė, kad galimybių pasas vaikams iki 16 metų sustabdytas tik dėl perpildytų testavimo punktų, o galimybė šį dokumentą gauti testuojantis mokyklose esą nėra ministerijos prioritetas.

Sako, kad atsižvelgė į tėvų klausimus

Vyriausybė trečiadienį nusprendė pusantro mėnesio laikotarpiui – iki pat pavasario – laikinai sustabdyti reikalavimą vaikams iki 16 metų turėti galimybių pasą.

Kaip antradienį nurodė SAM viceministrė A.Bilotienė Motiejūnienė, tokia priemonė yra reikalinga, nes tėvams pagrįstai kilo klausimas, kodėl vaikui negali būti suformuotas galimybių pasas, jei jis testuojasi du kartus per savaitę ir gauna neigiamą atsakymą.

„Reikia laiko pasižiūrėti, kaip ir kiek tie techniniai dalykai išsprendžiami. Ir atitinkamai sudaroma galimybė vakcinuotis ir pasirengti, nes dalis tėvų sako, kad nepakako to laiko“, – teigė viceministrė.

Planuose visgi nėra?

Tačiau pats SAM vadovas sprendimo būtinybę aiškina visai kitaip.

Pagrindinė to priežastis – perpildyti testavimo punktai, o greitųjų antigeno testų mokyklose įtraukti kaip vieno iš galimybių paso vaikams gavimo būdų esą neplanuojama dėl administracinių kaštų ir techninių iššūkių.

„Greitųjų antigenų metodas yra geras tuomet, kai kalbame apie masinį klausimą, kaip pagalbą, sakykime, sumažinti tam tikras rizikas. Bet, jeigu atkreipėte dėmesį, greitųjų antigenų ir ES skaitmeniniame sertifikate nėra. Jų įtraukimas į galimybių pasą šiuo metu yra techniškai problematiškas. Jis nėra naudojamas ir ligos nustatymui.

Man asmeniškai panašu, kad omikronas keis mūsų gyvenimą greičiau, nei mes pakeisime technologijas“, – komentavo A.Dulkys.

Ministras, paklaustas, kodėl tuomet jo paties viceministrė nurodė, kad vaikų pertraukos nuo galimybių paso vienas iš tikslų – šios problemos sprendimas, atsakė, jog tikslų ministerija turi daug, bet tai nereiškia, kad visi jie yra prioritetiniai.

„Šiandien to nėra tarp mūsų prioritetinių darbų. Tikslų mes turime labai daug. Turime tikslą ir pandemiją įveikti, yra daugybė to aspektų. Bet šiai dienai pagal tą mastą, kiek yra atliekama greitųjų antigeno testų, pagal tai, kas juos turėtų suvesti, pagal tai, kad reikėtų pakeisti IT sistemas, omikronas šiandien mums neleidžia apie tai galvoti.

Man atrodo, kur kas paprasčiau yra skiepytis ir tokiu būdu spręsti tas problemas, o ne užkurti valstybei labai didžiulį mechanizmą, kurio vėliau kaštų patys negalėsime pavežti“, – kalbėjo jis.

A.Dulkys pabrėžė, kad „teoriškai ir techiškai tai yra įmanoma, bet tai nėra mūsų prioritetas“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė: tokią galimybę svarstome

Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė trečiadienį pranešė, kad svarstymai moksleivių greitųjų antigenų testų rezultatus įtraukti į e.sveikatą, jog jie galėtų būti naudojami ir galimybių pasui gauti, vyksta. Anot jos, techniniai sprendimai galėtų būti priimti per kelias savaites.

„Techninis sprendimas čia nėra pats svarbiausias. Jį tikrai galima būtų padaryti. Žmogiškasis faktorius yra antras labai svarbus dalykas. Tikrai mes svarstome. Bet turime rasti mechanizmus, kurie neužkrautų didelės naštos mokytojams tą daryti.

Spręsime, žiūrėsime, techninį sprendimą tikrai bus galima padaryti“, – pažymėjo ministrė.

„Techniškai tai galėtume padaryti per kelias savaites“, – pridūrė J.Šiugždinienė.

Galimybių pasas vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių vėl bus privalomas nuo kovo 1 dienos.