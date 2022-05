Po LGBT bendruomenės aktyvistų vizito Seime – padėkos A. Širinskienei ir liberalų žinia

Praėjusių metų gegužę koalicijos partnerių pateiktam Partnerystės įstatymo projektui pateikimo stadijoje pritrūko dviejų balsų. Tąkart valdančiųjų projektui nepritarė ir vadinamieji „agroliberalai“ – regionų vienmandatėse apygardose išrinkti Ričardas Juška, Juozas Baublys ir Jonas Varkalys.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ketvirtadienį po susitikimo su aktore Elžbieta Latėnaite ir režisieriumi Romu Zabarausku teigė, kad dėl Partnerystės įstatymo nuolat kalbasi su kolegomis Seime.

„Kalbu ne tik su savo frakcijos, bet ir su kitų frakcijų kolegomis, ne vienas susitikimas skirtas konkrečiai šiam, Partnerystės, klausimui, šie susitikimai vyksta ir mano kabinete. Tikrai reikia sutelkti didesnį palaikymą tam, kad projektas praeitų tiek pateikimo, tiek vėlesnes stadijas. Darbas šia linkme vyksta, tikiuosi, kad palaikymo užteks“, – sakė V.Čmilytė-Nielsen.

Paklausta, ar šį kartą visa liberalų frakcija vieningai palaikys naujai teikiamą Partnerystės įstatymo projektą, partijos pirmininkė teigė, kad frakcijos kolegos yra išsakę, kodėl šio projekto palaikyti negali.

„Keli Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai, kurie nebalsavo, kurie nepalaiko to klausimo, jie viešai apie savo argumentus yra kalbėję. Frakcija ir partija nėra statutinė organizacija, kur pagal lyderio nurodymą yra balsuojama – taigi jie savo argumentus ir poziciją yra ne kartą išsakę“, – priminė Seimo pirmininkė.

Liberalų partijos lyderė taip pat nenurodė, kada šis projektas galėtų grįžti į Seimo posėdžių salę.

„Teikti šį projektą reikia tada, kai bus užtikrintas palaikymas. Ties tuo dabar ir dirbama. (...) Nenoriu prisirišti prie konkrečios datos, nes įvardijus konkrečią planuojamą datą, tuoj pat daug aistrų kiltų. O aš manau, kad dabartiniu metu, norint, kad ši iniciatyva būtų sėkminga, reikia vengti tų emocijų ir aistrų kėlimo iš abiejų pusių, vengti kraštutinumų“, – kalbėjo Seimo pirmininkė.

R.Zabarauskas: Ne visi politikai sutinka susitikti

Nemažai kritikos dėl vilkinamo Partnerystės įteisinimo socialiniuose tinkluose išsakantis kino režisierius Romas Zabarauskas teigė vis kviečiantis politikus susitikti, nes taip siekia suteikti vilties ir kitiems LGBT bendruomenės nariams, jog šis įstatymas vis dėlto bus priimtas.

„Tenka ir man pasisakyti kritiškai, nes tai – labai asmeniška tema. Pastaruoju metu daug galvoju apie tai, kad mano seneliai, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, kartu pragyveno visą gyvenimą – jiems yra apie 80 metų.

Ir man neramu, ar jie sulauks to laiko, kada mūsų su Kornelijumi šeima bus pripažinta. Neseniai susižadėjome. Esu konservatyvių vertybių – noriu kurti ilgalaikius santykius ir tokią tradicinę šeimą, bet, deja, galimybių tam nėra“, – kalbėjo R.Zabarauskas.

„Išsakau daug kritikos, bet norisi turėti ir vilties“, – pridūrė jis.

Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas feisbuke rašė, kad R.Zabarauskas, dažnai kritikuodamas laisviečius dėl vis neteikiamo projekto, užsiima „buka destrukcija“. R.Zabarausko teigimu, dabar santykiai su laisviečiais kiek atšilo.

„Kadangi rinkau šią partiją, balsavau už ją, dėl to jaučiau, kad svarbu išsakyti kritiką. Rudenį buvo žadėta pateikti Partnerystę, bet to nebuvo padaryta. Nebuvo iškomunikuotas atsiprašymas ar tikslesnė informacija. Tačiau dabar, kadangi Partnerystė netrukus bus teikiama, supratau, kad turiu būti konstruktyvus ir susitelkti į palaikymą. Dėl to tuos santykius atšildėme“, – pasakojo režisierius.

„Noriu labai padėkoti Agnei Širinskienei, nes tai ji yra ta iniciatorė mūsų santykių atšilimo. Agnė labai padėjo savo bandymu nukelti Partnerystės svarstymą“, – pridūrė jis.

Nors R.Zabarauskas ir E.Latėnaitė ketvirtadienį susitiko tik su Partnerystės įstatymą nuosekliai palaikančia V.Čmilyte-Nielsen, režisierius pripažįsta, kad su projekto priešininkais susitikti yra sunkiau.

„Deja, ne visi sutinka susitikti, ne visi atsako į mano ar kitų Partnerystę skatinančių priimti žmonių laiškus. Tai nėra vien mano atsakomybė. Kita vertus, yra politikų, kurie peržengia tam tikras padorumo ribas ir kurių aš vis dėlto nenorėčiau įgalinti savo susitikimu“, – kalbėjo jis.

E.Latėnaitė: „Mažiausiai, ko reikia, tai dar diskutuoti“

Savo ruožtu aktorė E.Latėnaitė teigė susitikimo su V.Čmilyte-Nielsen metu pasiteiravusi, kuo visuomenė, LGBT bendruomenė gali padėti ir kaip prisidėti, siekdama Partnerystės įteisinimo.

„Atėjome pasikalbėti apie tai, koks ypatingas mėnuo šiuo metu. Be karo Ukrainoje, kova vyksta ir dėl žmogaus teisių Lietuvoje, dėl vertybių. Tikrai norisi, kad tos kovos būtų mažiau, kad kuo greičiau LGBT žmonės gautų palaikymą Seime, kuo greičiau būtų nubalsuota už Partnerystę, jos pateikimas būtų priimtas, ir keliautume toliau, rūpintumėmės kitais klausimais, nes realiai Partnerystė jau 19 metų laukia savo eilės.

Kai kažkas kalba, kad reikia dar diskutuoti, tai turbūt mažiausiai, ko reikia, tai dar diskutuoti – reikia greičiau priimti. Eilinį kartą sulaukėme Seimo pirmininkės palaikymo Partnerystės įstatymui, LGBT bendruomenei, žmogaus teisėms“, – kalbėjo E.Latėnaitė.

„Tikiuosi, kad kuo greičiau dings abejonės, ar du žmonės gali būti kartu, nepriklausomai nuo jų lyties – ar du suaugę, mylintis vieną kitą žmonės, yra verti mūsų laisvoje, demokratiškoje šalyje būti kartu“, – pridūrė ji.

Paklausta, ar bandys įtikinti ir tuos Seimo narius, kurie yra prieš Partnerystę, E.Latėnaitė vylėsi, kad ir nuosaikiau projektą palaikantys parlamentarai pradės kalbėti garsiau, paskatins, motyvuos savo kolegas palaikyti LGBT bendruomenės teisės užtikrinantį įstatymą.

„Jeigu turėčiau stebuklingą lazdelę, kuri padarytų taip, kad staiga žmogus pamatytų kitus žmones, kaip žmones, o ne kaip kažką, ką reikia suvaldyti, uždrausti ir kontroliuoti, tai labai norėčiau tai padaryti. Ir manau, kad įmanoma – norėtųsi, kad ta dalis Seimo narių, kurie už Partnerystę, įdėtų daugiau pastangų, kad būtų daugiau lyderystės Seime“, – kalbėjo aktorė.

Nepasisekęs bandymas

Nepaisant Seimo narės Agnės Širinskienės siūlymo Partnerystės įstatymą išbraukti iš Seimo pavasario sesijos darbotvarkės, susivieniję valdantieji tokiam opozicijos parlamentarų bandymui nepritarė – projektas liko darbotvarkėje.

Vienas iš Partnerystės įstatymo iniciatorių, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius kiek anksčiau vylėsi, kad projektą pavyks pateikti Seimui jau gegužę, tačiau dėl konkretaus laiko, anot jo, dar tariamasi su koalicijos partneriais.

„Iki pavasario sesijos pabaigos tai tikrai bus, nes iškovojus moralinę Širinskienės teisę teikti Partnerystės įstatymą ir ja nepasinaudoti būtų tiesiog nusikaltimas“, – Eltai sakė T.V.Raskevičius.

Laisvės partijos narys nesiėmė prognozuoti, kokio parlamentaro palaikymo sulauks patobulintas Partnerystės įstatymo projektas – anot jo, tai parodys tik balsavimas Seime.

„Dabar stengiamės kiek įmanoma būti labiau užtikrinti dėl projekto sėkmės pateikimo stadijoje“, – teigė jis.

Praėjusių metų gegužę koalicijos partnerių pateiktam projektui nepritarė ir dalis valdančiųjų – projektui nepritarė 15 didžiausios koalicinės konservatorių frakcijos narių, trys Liberalų sąjūdžio atstovai. Vienintelė Laisvės frakcija tąkart vieningai balsavo už Partnerystės įstatymo projektą.

Po tokio rezultato valdančiosios frakcijos kaltų ieškojo ne tik vieni tarp kitų, bet priekaištų sulaukė ir savo rinkiminėje programoje palaikymą lyčiai neutraliai partnerystei išreiškę opoziciniai socialdemokratai – už projektą tąkart balsavo penki Seimo socialdemokratai iš 13.

Dalis socialdemokratų partijos narių, nusivylę frakcijos balsavimu Seime, net nusprendė palikti partijos gretas.

Partnerystės įstatymo projektas įteisintų tiek vyro ir moters, tiek tos pačios lyties asmenų partnerystę. Įstatymo iniciatoriai teigia, kad įstatymas reglamentuotų nesusituokusių, tačiau bendrai gyvenančių asmenų turtinius ir neturtinius santykius.