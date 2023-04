Pasieniečių tarnybinis šuo Lazdijų rajone sučiupo vyrą su rūkalų kontrabanda

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) praneša, kad trečiadienį apie vidurdienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai patruliavo ties Druskininkų savivaldybės Jaskonių kaimu. Miške jie pastebėjo įtartiną asmenį, kuris nešėsi 3 žalios spalvos ryšulius. Ši vieta yra maždaug už 800 metrų nuo valstybės sienos su Baltarusija.

Pasieniečius išvydęs kontrabandininkas leidosi bėgti, tačiau už poros dešimčių metrų buvo sulaikytas.

Tai pasirodė besąs pasieniečiams pažįstamas 26 metų Lazdijų rajono gyventojas, ne sykį įkliuvęs su baltarusiškomis cigaretėmis. Apžiūrėjus vyro nešulius paaiškėjo, jog juose supakuotos 3 kartoninės dėžės. 750 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ buvo su baltarusiškomis banderolėmis.

Be to, vyras buvo be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento, kuris yra būtinas lankantis pasienio ruože.

Vietovei patikrinti kurorto pasieniečiai pasitelkė savo užkardos kinologę su tarnybiniu vokiečių aviganiu Timo. Netrukus patyręs keturkojis, kuriam dabar ketveri, už netoliese aptiko dar keturis ryšulius. Juose VSAT pareigūnai rado 1 000 pakelių tokių pat baltarusiškų rūkalų.

Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką Lazdijų rajono gyventojui pradėta administracinė teisena. Jam gresia bauda nuo 5 200 iki 6 000 eurų. Be to, už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, jam dar teks mokėti baudą nuo 90 iki 170 eurų.

Po apklausos vyras paleistas įteikus šaukimą atvykti į Druskininkų pasienio užkardą, kur bus nagrinėjamos jo administracinės bylos. Šiame VSAT padalinyje saugomi ir neteisėtai gabenti rūkalai.