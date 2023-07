Slovakijos užsienio reikalų ministras atkirto kolegai iš Vengrijos

„Brangus Peteri, nesakyk, ką mano kiti žmonės, prieš tai jų nepaklausęs. Europos Sąjungą sudaro 27 šalys. Nepamenu jokių debatų, per kuriuos būtume sakę, kad karas tęsis ketverius metus“, –tviteryje parašė M. Wlachovsky.

Aukščiausias Slovakijos diplomatas pabrėžė, kad problemą kelia ne Europos Sąjunga, o Rusija. „Karas gali sustoti rytoj“, – parašė ministras.

Anksčiau savo kalboje Vengrijos užsienio reikalų ministerijos vadovas P. Szijjarto teigė, kad „Europos Sąjungos manymu, karas Ukrainoje truks dar ketverius metus“.

„Kiek žmonių mirs per ketverius metus? Kiek vengrų mirs per ketverius metus? Ir kiek dar daugiau sugriovimų bus padaryta per ketverius metus ir kas nors visa tai vėliau turės atkurti?“, – klausė P. Szijjarto.

Vengrija yra vienintelė ES narė, nepadedanti Ukrainai jos kovoje su įsiveržusia Rusija, jos prezidentas Viktoras Orbanas yra Rusijos lyderio Vladimiro Putino draugas ir nuolat kartoja teiginius, atitinkančius Maskvos propagandą apie karą Ukrainoje.