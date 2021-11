Sultingas jautienos kepsnys – vos per kelias minutes

Jautiena vis dažniau atsiduria ant lietuvių stalo, o šios mėsos poreikis nuolat didėja. Pasak „Norfos“ vyriausiojo mėsininko Dainiaus Bartošiaus, pirkėjai tampa vis labiau išprusę maisto ruošimo srityje, domisi naujovėmis, ieško įvairesnių mėsos rūšių, renkasi kokybiškesnius, sveikatai palankesnius maisto produktus, stengiasi pasirinkti vertingesnę mėsą.

Tad ne veltui pastaruoju metu taip išpopuliarėjo jautiena – mėsa, kurioje mažai riebalų ir cholesterolio, tačiau itin daug naudingųjų medžiagų.

Viena geidžiamiausių šiuo metu – itin subtiliu skoniu pasižyminti sausai brandinta jautiena. Tai mėsa, kurią jau galima laikyti „Norfos“ vizitine kortele, – tokios jautienos neruošia nė vienas prekybos tinklas Lietuvoje, o tokių pirkėjams palankių brandintos jautienos kainų Lietuvos rinkoje daugiau nėra.

„Brandinta jautiena šiuo metu, kaip sakau, yra itin madinga mėsa. Vis daugiau pirkėjų jos ieško, perka, ragauja, domisi ja ir jos paruošimo būdais“, – pažymėjo mėsininkas.

Šią mėsą atranda vis daugiau lietuvių, nes sausai brandinta jautiena tapo prieinama „Norfos“ pirkėjams ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir visoje Lietuvoje – prekybos tinklas išplėtė parduotuvių, kuriose brandinama ir parduodama sausai brandinta jautiena, sąrašą.

Tad jos galima įsigyti 33 „Norfos“ parduotuvėse – nuo Kretingos iki Švenčionių ir nuo Biržų iki Marijampolės. Visą šių parduotuvių sąrašą galima rasti norfa.lt.

Daugiau nei prieš metus, 2020-ųjų gegužę, Vilniuje, Savanorių prospekte, esanti parduotuvė „N bazė“ buvo pirmoji, kuri „Norfos“ tinklo pirkėjams pateikė naują produktą – joje kepsniams paruoštą sausai brandintą jautieną: nugarinę, išpjovą, antrekotą.

O dabar jau 33 parduotuvėse jautiena yra vietoje ruošiama, brandinama ir išpjaustoma. Visos jos yra aprūpintos specialia įranga – jautiena brandinama sauso brandinimo šaldytuvuose, kur palaikoma apie 1 laipsnio šilumos temperatūra ir santykinė 70–80 procentų drėgmė, taip pat yra įrengtos aplinką dezinfekuojančios ultravioletinės lempos.

Pasak vyriausiojo mėsininko D.Bartošiaus, brandinti naudojama 24 mėn. amžiaus mėsinių jaučių mėsa.

„Norfos“ parduotuvėse jautiena sausuoju būdu brandinama mažiausiai 21 dieną – per tą laiką mėsoje esantys fermentai ardo tarpraumeninį audinį, minkština mėsą.

Kuo ypatinga sausai brandinta jautiena ir kuo ji skiriasi nuo nebrandintos?

„Brandinant sausuoju būdu mėsa netenka svorio, mat išgaruoja dalis drėgmės, dėl to ji įgauna intensyvesnį skonį, atsiskleidžia brandinto kumpio ar ilgai išlaikyto sūrio poskonis. Be to, ji tampa itin minkšta, todėl iš jos labai lengva paruošti skanų kepsnį“, – atskleidė D.Bartošius. Brandinta jautiena vertinama ir dėl to, kad yra lengviau virškinama.

Kas garantuoja gerą brandinimo rezultatą – ar šiame procese svarbus ir žmogiškasis veiksnys?

„Žmogiškasis veiksnys įtakos brandinimo procesui ir rezultatui turi minimaliai – viską padaro tinkamos laikymo sąlygos, laikas ir pačios mėsos fermentai“, – atskleidė D.Bartošius.

Parduotuvėse pirkėjai gali įsigyti vakuuminėse pakuotėse supakuotų, į kepsnius padalintų sausai brandintos jautienos dalių – nugarinės, išpjovos, antrekoto. Paruoštos ir supakuotos mėsos galiojimo terminas – 10 parų. Tad jos įsigijus ir padėjus šaldytuve bet kada galima greitai ir lengvai paruošti gurmanišką jautienos kepsnį šeimai ar svečiams.

Ar brandinta jautiena tinka tik kepsniams, ar galima ruošti ir kitus patiekalus, pavyzdžiui, guliašą, tartarą?

„Apskritai brandinta jautiena tinka įvairiems patiekalams ruošti. Bet mes kol kas „Norfos“ parduotuvėse brandiname tik nugarinę jautienos dalį ir jai subrendus išpjaustome jautienos kepsnius“, – pasakojo mėsininkas. Namuose patiems iškepti šiuos kepsnius lengviau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nieko nereikia daryti iš anksto, o kepsnys iškepamas greitai ir itin paprastai.

Svarbiausia – prisiminti kelias universalias taisykles, kurias išvardijo D.Bartošius. Prieš kepant mėsą bent pusvalandį reikia palaikyti kambario temperatūroje – tuomet kepsniai iškeps tolygiai.

Prieš kepimą brandintos mėsos kepsnių nereikia gardinti jokiais pagardais – ji savaime turi sodrų mėsos skonį ir brandintų sūrio bei kumpio poskonius.

Kepsnius reikėtų kepti gerai įkaitintoje keptuvėje ar grilyje ir tiksliai tiek minučių, kiek reikia, nelygu, kaip iškepto kepsnio norite, – viena kepsnio pusė kepama nuo 1 iki 10 minučių. Jeigu valgytojai pageidauja visiškai iškepusio kepsnio, reikės kepti kiek ilgiau, jeigu vidutiniškai iškepto ar su krauju – trumpiau.

Iškeptai mėsai reikia leisti „pailsėti“ kelias minutes, kad tolygiai per visą kepsnį pasiskirstytų jos sultys.

„Gardinti reikėtų prieš valgant – tam tereikia druskos ir kelių rūšių ką tik maltų pipirų. Taip nebus užgožtas sodriai išreikštas brandintos jautienos skonis“, – dar vieną svarbią taisyklę išdavė „Norfos“ vyriausiasis mėsininkas.