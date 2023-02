Augalinio sausio iššūkis baigėsi: dalyviai pasakoja apie maloniai nustebinusius mitybos pokyčius

Visą sausio mėnesį vykęs augalinės mitybos iššūkis kvietė visuomenę prisidėti prie aplinkos saugojimo, gyvūnų gerovės ir sveikesnio gyvenimo būdo. Prisijungdami prie iššūkio – pasaulyje geriau žinomo, kaip „Veganuary“, o „Lidl“ dar vadinamo „Augalausiu“ – dalyviai jau dešimtą kartą iš eilės pasiryžo metus pradėti mėnesį vartodami tik augalinės kilmės maistą.

„Net ir iššūkiui pasibaigus daugelis dalyvių puoselėja aplinkai ir gyvūnams palankesnius mitybos įgūdžius. Susipažinę su augalinio maisto įvairove, buvę iššūkio dalyviai vartoja mažiau mėsos, pieno ir kitų gyvūninių produktų, keičia juos naujai atrastais patiekalais ir augaliniais produktais“, – pasakoja Meda Šermukšnė, visuotinių mitybos pokyčių siekiančios organizacijos „Gyvi gali“ vadovė.

Naujų mitybos įpročių laikysis ir toliau

Skatindama aplinkai palankesnę mitybą, prie „Veganuary“ prisijungė ir dalis „Lidl Lietuva“ komandos. Jos nariai teigia, kad laikytis iššūkio ir visą mėnesį maitintis tik augalinės kilmės maistu buvo kur kas lengviau, nei tikėjosi.

„Iššūkiui pradėjau ruoštis dar gruodžio mėnesį: radau keletą dėmesio vertų receptų, įsigijau įvairių augalinių produktų, be to, jau anksčiau buvau išbandžiusi įvairias mėsos ir pieno produktų alternatyvas. Nors idėjų, ką pasigaminti namuose, tikrai netrūko, kiek sunkiau buvo atrasti, ką valgyti restoranuose ar kavinėse, svečiuose. Nepaisant to, net ir iššūkiui pasibaigus, augalinio maisto mano kasdieniame racione bus dar daugiau nei anksčiau“, – sako Rasa Didjurgytė, „Lidl Lietuva“ socialinės atsakomybės konsultantė.

Rasos kolegė Dovilė Ibianskaitė teigia, kad visiškai augaline mityba neketina toliau vadovautis, tačiau tam tikrų principų ji laikysis ir toliau.

„Dar iki iššūkio sąmoningai mažinau suvartojamos mėsos kiekį, todėl visą mėnesį apsieiti be vištienos, kiaulienos ar jautienos patiekalų tikrai nebuvo sunku. Lengvai atsisakiau ir pieno produktų, o tai padariusi jaučiu, kad pagerėjo mano odos būklė, dingo pilvo pūtimas. Tad ateityje ketinu ir toliau nevartoti šių produktų ar vartoti jų žymiai mažiau“, – pasakoja D.Ibianskaitė.

Augalinio sausio iššūkį priėmė ir „Lidl Lietuva“ rinkodaros specialistė Roberta Musteikytė, kuri pasakoja, kad nors metų pradžioje į augalinę mitybą žiūrėjo skeptiškai, nė nepastebėjo, kaip greitai prabėgo iššūkiui skirtas laikas.

„Restoranus vakarienei mieste reikėjo rinktis atidžiau, tačiau gaminant maistą namuose nesusidūriau su jokiais sunkumais, o pasikeitusi mityba atnešė ypač daug naudos. Kadangi daugumą patiekalų ruošiau pirmą kartą, iššūkio metu mitybos racioną praplėčiau naujais ingredientais ir skoniais. Taip pat pastebėjau, kad kitų žmonių gaminamų mėsiškų valgių kvapai mažiau sužadina apetitą, o pavalgiusi ilgiau jaučiuosi soti. Be to, pajaučiau, kad sumažėjo saldumynų poreikis – gal dėl to, kad su augaliniu maistu gaunu daugiau įvairių naudingų medžiagų“,– pasakoja R.Musteikytė.

Maži žingsniai – dideli mitybos pokyčiai

Patirtis rodo, kad pasibaigus augalinio sausio iššūkiui, daugumos bendruomenės narių mitybos įpročiai pamažu pasislenka į augalinę pusę. Pavyzdžiui, visavalgiai sumažina mėsos suvartojimą, pesketarai atsisako žuvies, o vegetarai pereina prie visiškai augalinės mitybos ir tampa veganais.

„Siekiant didelių pokyčių, geriausia pradėti nuo mažų žingsnių. Staigiai pakeisti savo mitybą kai kuriems žmonėms gali būti per sudėtinga, todėl visada rekomenduojame pradėti nuo vienos augalinės dienos per savaitę ar vieno augalinio patiekalo per dieną“, – pasakoja „Gyvi gali“ vadovė.

M.Šermukšnės teigimu, dar tik susipažįstantiems su augaline mityba svarbu įsiminti keletą dalykų. Pirma, augalinis maistas yra mažiau kaloringas, dėl to reikia pamažu padidinti suvalgomo maisto porcijas. Taip pat negalima gyvūninės kilmės produktų kompensuoti menkaverčiais gaminiais.

„Visavertės mitybos gairės turi išlikti, nesvarbu, kokią mitybą mes pasirenkame. Kiekvieną patiekalą turi sudaryti riebalai, baltymai ir angliavandeniai, o jų galima rasti ir visaverčiame augaliniame maiste. Augalinių riebalų gausu avokaduose, riešutų svieste, įvairiose sėklose, baltymų – tofu, bolivinėse balandose, ankštinėse daržovėse. Pastarosios yra ne tik puikus augalinių baltymų šaltinis, bet ir skanus, gana nebrangus produktas, kurį galima naudoti begalėje skirtingų patiekalų. Tiesiog reikia būti smalsiems ir rasti sau patinkantį receptą“, – pažymi M.Šermukšnė.

Pašnekovė priduria, šiemet augalinio sausio iššūkio dalyvių bendruomenė – kaip niekad išradinga ir drąsi, todėl dalyviai socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi savo įspūdžiais ir išbandytais receptais. Tarp populiariausių augalinių patiekalų: trintos sriubos, įvairūs daržovių ir tofu troškiniai, kariai, kuriuos galite išbandyti ir patys gamindami namuose.

Tofu karis

Recepto autorė – prie „Gyvi gali“ kampanijos „Nori gali“ prisijungusi Jūratė iš valgykimesveikiau.lt

Jums reikės: apie 500 g tofu (geriausia naudoti originalaus skonio), 2 šaukštų aliejaus, 1 didesnio dydžio svogūno (smulkiai supjaustyto), 1 šaukšto su kaupu tarkuoto imbiero, 3 skiltelių česnako (smulkiai sukapoto), 1 šaukštelio kario miltelių, 1 šaukštelio maltos kalendros, ketvirčio šaukštelio kajeno prieskonių, 1 šaukštelio druskos, 400 g konservuotų pomidorų arba tyrės, 400 g (viena skardinė) kokosų „pieno“, 250 g šaldytų edamame pupelių, 150 g šaldytų žirnelių, 200 g špinatų (galite naudoti ir kitas lapines daržoves). Patiekimui naudokite virtus viso grūdo ryžius, kalendros lapelius, svogūno laiškus ir žaliąją citriną.

Gaminimo eiga: suslėkite tofu ir laikykite apie 15–30 minučių, kad pasišalintų skystis, paskui tofu supjaustykite kubeliais, suberkite į kepimo skardą ir šaukite į iki 180 laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę. Kepkite tofu gabalėlius apie 20–30 minučių, kol gabalėliai švelniai paruduos.

Pradėkite virti ryžius. Tuo pačiu metu didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų, suberkite svogūną ir kelias minutes jį apkepkite. Tuomet į keptuvę suberkite imbierą, česnaką ir visus prieskonius, kepkite maišydami dar minutę. Rankiniu trintuvu sutrinkite konservuotus pomidorus, supilkite juos į keptuvę kartu su kokosų „pienu“, jeigu reikia – pasūdykite druska. Padažą pakaitinkite ant nedidelės kaitros kelias minutes.

Tada į keptuvę su visais ingredientais suberkite keptą tofu, edamame pupeles, žirnelius ir pakaitinkite, kol šaldytos daržovės sušils. Suberkite špinatus, išmaišykite ir palaukite, kol lapeliai sukris, tada patraukite keptuvę nuo kaitros. Patiekite su virtais viso grūdo ryžiais, užberkite smulkintų kalendros lapelių, svogūno laiškų, ant viršaus išspauskite žaliosios citrinos sulčių. Skanaus!

Kario ir kokosų „pieno“ sriuba su daržovėmis (3 porcijos)

Recepto autorė – prie „Gyvi gali“ kampanijos „Nori gali“ prisijungusi tinklaraštininkė @plantasticka.

Jums reikės: 1 raudonosios paprikos, 5 pievagrybių, 1 svogūno, 2 skiltelių česnako, 2 šaukštelių šviežio tarkuoto imbiero, 400 ml (vienos skardinės) kokosų „pieno“, 2 šaukštų raudonosios kario pastos, 1 žaliosios citrinos, 1 l vandens, 2 daržovių sultinio kubelių, šiek tiek aliejaus ir šviežių petražolių (nebūtina).

Gaminimo eiga: kuo smulkiau supjaustykite svogūną ir česnakus, paprikas supjaustykite plonomis juostelėmis, o pievagrybius – plonais griežinėliais. Į keptuvę įpilkite šiek tiek aliejaus ir įkaitinkite, sudėkite smulkintą svogūną ir česnakus, kepkite apie 3 minutes vis pamaišydami, tuomet sudėkite tarkuotą imbierą ir kepkite dar 2 minutes. Į keptuvę suberkite smulkintą papriką ir pievagrybius, kepkite apie 4–5 minutes, tačiau pilnai iškepti nereikia.

Puode užkaiskite vandenį, jame ištirpinkite daržovių sultinio kubelius, taip pat raudonąją kario pastą. Į puodą sudėkite apkepintas daržoves, supilkite kokosų „pieną“ ir pakaitinkite, kol sriuba bus karšta, netoli užvirimo ribos, ir tuomet išjunkite viryklę. Į sriubą išspauskite visą žaliąją citriną. Jeigu nenorite, kad sriuba būtų rūgšti, išspauskite tik pusę. Sriubą galima supilti ant paruoštų ryžių ar kitų azijietiško stiliaus makaronų, nors ją tinka valgyti ir vieną. Patiekę, užbarstykite ant viršaus petražolių ar kitų žolelių. Skanaus!