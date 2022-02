Kivius, kurių būna žalios arba geltonos spalvos, botanikai priskiria uogoms, o didžiausia jų augintoja – Naujoji Zelandija.

Kiviuose yra mažai kilokalorijų: 100 g – 64. Juose nedaug baltymų ir riebalų, ir tai puikus skaidulų šaltinis.

Suvalgę 100 g kivių gausite net 93 proc. vitamino C dienos normos. Šis vitaminas veikia kaip stiprus antioksidantas, saugantis organizmo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, dalyvaujantis imuninės sistemos veikloje.

Be to, kiviuose yra kalio, vario, vitamino K, folio rūgšties ir vitamino E – riebaluose tirpios medžiagos, kuri turi antioksidacinio poveikio ir yra svarbi tvirtai imuninei sveikatai palaikyti.

Tad kokią didžiausią naudą sveikatai gali suteikti kiviai? „Healthline“ išvardijo 4 priežastis, kodėl verta pasimėgauti kiviais.

1. Tai puikus galingų augalinių medžiagų šaltinis

Be aukščiau paminėtų vitamino C ir vitamino E, kiviai yra puikus augalinių medžiagų, turinčių antioksidacinio ir priešuždegiminio poveikio, šaltinis.

Pavyzdžiui, kiviuose yra karotinoidų liuteino, zeaksantino ir beta karoteno.

Tyrimai rodo, kad mityba, kurioje yra daug karotinoidų, gali padėti išvengti tam tikrų sveikatos negalių, įskaitant širdies ligas. 69 tyrimų apžvalga patvirtino, kad didesnis karotinoidų, vitamino C ir vitamino E kiekis maiste ir didesnė šių medžiagų koncentracija kraujyje buvo susiję su mažesne širdies ligų, vėžio ir mirties rizika.

Be to, tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 17 tūkst. suaugusiųjų, parodė, kad tie, kurių mityboje yra daug karotinoidų, turi mažesnę depresijos simptomų riziką.

Kiviuose taip pat yra polifenolių, kurie turi priešuždegiminio poveikio žarnynui ir visam kūnui.

Kai kurie tyrimai rodo, kad bendras kiviuose esančių medžiagų antioksidacinis poveikis yra didesnis nei daugelio populiarių vaisių, įskaitant obuolius, greipfrutus ir kriaušes.

2. Gali būti naudingi širdies sveikatai

Valgyti daug daržovių ir vaisių, tokių, kaip kiviai, – vienas geriausių būdų palaikyti širdies sveikatą.

Tyrimai rodo, kad kivių valgymas gali padėti sumažinti širdies ligų rizikos veiksnius, įskaitant aukštą kraujospūdį.

Tyrime, kuriame dalyvavo 118 žmonių, buvo aiškinamasi, kaip kiviai veikia aukštą kraujospūdį. Tiriamieji, kurie 8 savaites per dieną suvalgydavo po tris kivius, tyrimo pabaigoje turėjo žemesnį kraujospūdį palyginti su tais, kurie valgė vieną obuolį per dieną.

Be to, kai kurie tyrimai parodė, kad kivių valgymas gali padėti sumažinti bendrą cholesterolio ir trigliceridų kiekį bei padidinti gerojo cholesterolio.

Verta paminėti, kad bet kokių šviežių ar šaldytų vaisių, ne tik kivių, įtraukimas į racioną gali būti naudingas širdies sveikatai.

3. Naudingi virškinamajam traktui

Kiviuose yra ir netirpių, ir tirpių skaidulų. Tirpios skaidulos gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, palaikyti širdies ir žarnyno sveikatą, o netirpios gali padėti palaikyti reguliarų tuštinimąsi.

Kiviuose esanti ląsteliena gali sulaikyti vandenį ir išsipūsti labiau nei kitos rūšies skaidulos, pavyzdžiui, esančios obuoliuose ar kviečių sėlenose, o tai reiškia, kad tai geras pasirinkimas žmonėms, kuriuos vargina užkietėję viduriai.

4. Tai puikus vitamino C šaltinis

Kiviuose yra ypač daug vitamino C – medžiagos, kuri padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir atlieka daugybę kitų svarbių funkcijų.

2012 m. atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 15 vyrų, turinčių mažą vitamino C kiekį, parodė, kad užteko 6 savaites kasdien suvalgyti po vieną kivį, kad būtų pasiekta sveika vitamino C norma, o valgant po du – organizme pasiekiamas aukščiausias įmanomas vitamino C lygis.

Be to, ankstesni tyrimai rodo, kad kiviuose esantis vitaminas C yra labai gerai pasisavinimas, tad tai puiki alternatyva piliulėms.

Netinka tik alergiškiems

Mėgavimasis kiviais daugeliui žmonių nekelia jokio pavojaus. Tačiau kai kuriems jie, ypač vaikams, gali sukelti alerginių reakcijų: gali pradėti niežtėti gerklė, sutinti liežuvis, atsirasti pilvo skausmas, vėmimas, dilgėlinė.

Idėjos, kaip valgyti kivius

Daugelis žmonių kivius valgo vienus, kaip desertą.

Tačiau jais galima gardinti ir įvairiausius patiekalus – tiek saldžius, tiek pikantiškus: košes, blynus, salotas, salotų padažus, mėsos ar žuvies marinatus, kokteilius, glotnučius, desertus ir kitus valgius bei gėrimus.

Tad mėgaukitės!

Parengta pagal healthline.com