Brazilijos futbolininkai parodė, koks svarbus jiems patekimas į rinktinę: vienas šoko, kitas verkė, o trečias pasipiršo

Kiekvieną trenerio žodį sekė ir futbolininkai, kurie turėjo abejonių, ar pateks į nacionalinę komandą.

Jų reakcija buvo viską pasakanti – nuo šokių ir ašarų iki piršlybų.

Sprogo iš džiaugsmo

Londono „Tottenham Hotspur“ puolėjas Richarlisonas internete paskelbė vaizdo įrašą, kuriame parodyta jo reakcija sužinojus apie patekimą į pasaulio čempionatą.

Jame matomas didžiulis futbolininko ir šeimos džiaugsmas, nes neseniai atrodė, kad iš turnyro Katare jį eliminuos trauma.

Puolėjas ir jo šeima sekė trenerio Tite spaudos konferenciją, kurios metu treneris skelbė žaidėjų sąrašą.

Kai buvo paminėta Richarlisono pavardė, visa šeima sprogo iš džiaugsmo.

Tokia brazilo reakcija yra visiškai suprantama. Tai bus pirmasis pasaulio čempionatas jo karjeroje. Be to, atrodė, kad žaidėjas kvietimo nesulauks dėl traumos.

Spalio viduryje Richarlisonas buvo traumuotas per rungtynes prieš „Everton“ ir aikštę paliko anksčiau laiko. Pasibaigus mačui ėjo su ramentais.

Richarlisonas yra „Tottenham“ žaidėjas nuo šių metų liepos mėnesio. Šį sezoną jis sužaidė 13 rungtynių, kuriose pelnė du įvarčius ir atliko tris rezultatyvius perdavimus.

Brazilijos rinktinėje jis debiutavo 2018 m. Iki šiol jis nacionalinėje komandoje jis sužaidė 38 rungtynes ​​ir pelnė 17 įvarčių.

Apsipylė ašaromis

Kitas itin emocingai reagavęs žaidėjas buvo Alexas Tellesas.

„Sevilija“ gynėja išgirdęs savo pavardę apsipylė nuoširdžiais ašaromis. Jo sužadėtinė užfiksavo viską.

29-erių futbolininkas vasaros perėjimų lango metu buvo paskolintas iš „Manchester United“ į „Sevilla“, kur pradėjo žaisti dažniau.

Žaidėjas nebuvo tikras, ar brazilų treneris pakvies jį, ką liudija jo reakcija į žinią, kad jis skris į Katarą.

Internete buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame futbolininkas sėdi prie televizoriaus ir nervingai klausosi trenerio kalbos.

Kai buvo paminėta jo pavardė, jis tik paslėpė veidą rankose ir apsipylė ašaromis. Savo džiaugsmu jis pasidalijo su sužadėtine Victoria Schneider, kuri rėkė, šokinėjo iš laimės ir apsikabino.

Savo laime „Sevilla“ gynėjas pasidalijo ir socialiniuose tinkluose. „Niekada neįsivaizdavau, kad ateis diena, kai nežinosiu, ką rašyti. Turintiems svajonių galiu pasakyti tik vieną dalyką. Niekada neleiskite niekam pasakyti, kad jūs negalite to padaryti. Bėk paskui tai, ko labiausiai nori gyvenime“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Pasipiršo draugei

Lapkričio 7-oji itin gera diena tapo ir puolėjui Pedro, nes „Flamengo“ žaidėją treneris Tite irgi pakvietė į pasaulio čempionatą Katare.

Šia proga Pedro nusprendė pasipiršti savo partnerei, kuri nedvejodamas priėmė pasiūlymą.

Pedro „Flamengo“ klube praėjusio sezono pradžios sužaidė 59 rungtynes, pelnė 29 įvarčius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Brazilų treneris Tite pastebėjo įspūdingus buvusio „Fiorentina“ žaidėjo skaičius ir įtraukė jį į 26 žaidėjų, skrisiančių į pasaulio čempionatą Katare, sąrašą.

25-erių vaikinas nusprendė savo pakvietimą atšvęsti neįprastai.

„Flamengo“ socialinėje žiniasklaidoje paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matome, kaip Pedro pranešama apie Tite'o trenerio paskyrimą pasaulio čempionatui.

Žaidėjas stovi kelių artimiausių žmonių kompanijoje, susikibęs rankomis. 25 metų vyras padėkoja visiems už palaikymą ir tam tikru momentu nusprendžia atsiklaupti ir pasipiršti. Fernanda Nogueira daug negalvojusi priima savo partnerio pasiūlymą ir jiedu apsikabina.

Per savo karjerą Pedro išgyveno daug sunkių akimirkų. 2019 metais jis pateko į „Fiorentina“, tačiau sugebėjo prasimušti į Italijos komandą, iš kurios du kartus buvo paskolintas „Flamengo“. Tuo tarpu žaidėjui nusiplėšė kelio kryžminiai raiščiai, dėl ko buvo ilgesnė pertrauka nuo futbolo. Be to, buvo kalbama ir apie galimą persikėlimą į Madrido „Real“, kuris dėl to neįvyko. Dabar 25-erių Pedro stabilizavosi „Flamengo“, kurio lyderis yra aiškus ir buvo pakviestas į pasaulio čempionatą.

Brazilui nebus lengva vieta „Canarinhos“ komandoje, nes jis žaidžia vidurio puolėjo pozicijoje. Be jo, Tite į puolimo grandį pakvietė dar 8 žaidėjus.

Iki šiol Pedro Brazilijos rinktinėje sužaidė dvejas rungtynes ​​ir įmušė vieną įvartį.