LKL startą pasitinkantys klubai – lyg ant delno: tikslai, finansai, iššūkiai ir didžiausi galvos skausmai

Prie praėjusiame sezone rungtyniavusių dešimties ekipų šiemet prisijungia Nacionalinėje krepšinio lygoje triumfavusi Jonavos „CBet“.

Nauja komanda privertė keisti ir nusistovėjusią pirmenybių sistemą.

2021-2022 metų sezone čempionatas jis vyks trimis ratais. Pirmuose dviejuose ratuose komandos tarpusavyje po kartą rungtyniaus namuose ir išvykoje, o trečiajame rate namų aikštėje žaisianti komanda buvo nustatyta burtų keliu.

Tai negaliojo tik Kauno „Žalgiriui“, kuris visas trečiojo rato dvikovas žais išvykoje. Kadangi reguliariojo sezono mačų skaičius sumažės, bus išplečiamos atkrintamosios varžybos: ketvirtfinalyje ir pusfinalyje bus žaidžiama iki 3, finaluose – iki 4 pergalių.

Portalas lrytas.lt kviečia susipažinti su visomis vienuolika naujajame LKL sezone startuosiančių ekipų.

Kauno „Žalgiris“

Praėjusį sezoną. Tapo LKL čempionu (33 ir 9) ir laimėjo Karaliaus Mindaugo taurę.

Kas išvyko? M.Grigonis (Maskvos CSKA, Rusija), R.Jokubaitis („Barcelona“, Ispanija), N.Hayesas („Barcelona“, Ispanija), Th.Walkupas (Pirėjo „Olympiakos“, Graikija), A.Rubitas (Miuncheno „Bayern“, Vokietija), M.Gebenas (Bambergo „Brose“, Vokietija), P.Garino („Nanterre“, Prancūzija), S.Vasturia (Stambulo „Beşiktaş“, Turkija).

Atvykę žaidėjai. Emmanuelis Mudiay, Mantas Kalnietis, Janis Strelnieks, Nielsas Giffey, Tyleris Cavanaugh, Joshas Nebo, Edgaras Ulanovas.

Treneris. Martinas Schilleris.

Apie pasiruošimą. „Matai vaizdą ne tik aikštėje, matai vaizdą treniruotėse, matai, kaip dirba treneris, kaip dirbo jo komanda, kaip dirba žaidėjai. Trenerio komandoje yra ir fizinio rengimo treneriai, tad vaizdas – puikus. Esu patenkintas visu vykstančiu procesu“, – teigė Paulius Motiejūnas.

Apie finansus. Sezono pradžioje „Žalgiris“ planavo surinkti 6,3 mln. eurų biudžetą. P.Motiejūnas patvirtino, kad dabar jis turėtų būti didesnis. Nepaisant šios aplinkybės „Žalgirio“ biudžetas tarp Eurlygos komandų išliks vienas mažiausių.

„Liksime tarp trijų, galbūt penkių mažiausius biudžetus surinkusių komandų Eurolygoje. Ir tuo didžiuojamės“, – samprotavo „Žalgirio“ direktorius.

Apie tikslus. Prieš sezoną P.Motiejūnas įvardino, kad pagrindinis „Žalgirio“ tikslas yra apginti LKL čempionų titulą.

Vilniaus „Rytas“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 2 vietą (27 ir 9). Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje nusileido Utenos „Juventus“.

Kas išvyko? A.Goudelockas („Bilbao“, Ispanija), M.Echodas (Venecijos „Reyer“, Italija), A.Marčiulionis (Kalifornijos Šv.Marijos koledžas, NCAA), D.Bičkauskis („Oradea“, Rumunija), K.Kitsingas (Talino „Kalev-Cramo“, Estija).

Atvykę žaidėjai. Vaidas Kariniauskas, Margiris Normantas, Jarvis Williamsas, Tanneris Leissneris.

Treneris. Giedrius Žibėnas.

Apie pasiruošimą. „Nuotaikos kaip visada darbinės, kadangi Lietuvos krepšinio lygoje pradedame žaisti jau šeštadienį su „Pieno žvaigždėmis“, o namuose kitą savaitę pasitiksime Šiaulių ekipą. Žinoma, vis dar sprendžiame likusios komplektacijos klausimus, kuriuos norime išsispręsti kuo greičiau. Suprantame aplinkos nerimą, bet nenorime priimti skuboto sprendimo“, – portalui lrytas.lt teigė Justas Jankauskas.

Apie finansus. „Biudžetas, skirtas komandai, panašus kaip ir pernai bei nepaisant pandemijos sunkumų su Valdybos pagalba nuosekliai jo laikomės ir šiais metais. Pandemija turėjo įtakos, nes beveik visą praėjusį sezoną negavome pajamų iš bilietų pardavimų, bet tikime, jog mūsų fanai yra pasiskiepiję, turi galimybių pasus bei ateinančiais metais dažnai lankysis „Ryto“ rungtynėse“, – samprotavo „Ryto“ vykdantysis direktorius.

Apie tikslus. „Šiais metais stengiamės žiūrėti į artimiausias rungtynes ir joms ruoštis. Neabejotinai, kaip ir kiekviena komanda norime, kad būtų kuo mažiau bangavimų ir su laiku rezultatai tik gerėtų. Tačiau žiūrint bendrąja prasme lūkesčiai išlieka tie patys kaip ir praėjusį sezoną – žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale bei kautis dėl Karaliaus Mindaugo taurės“, – argumentavo J.Jankauskas.

Panevėžio „Lietkabelis“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 3 vietą (23 ir 13). Karaliaus Mindaugo taurės finale nusileido Kauno „Žalgiriui“.

Kas išvyko? K.Vinalesas (Podgoricos „Studentski centar“, Juodkalnija), G.Masiulis („Bilbao“, Ispanija), P.Valinskas (Alsto „Okapi“, Belgija), P.Poška („Ogre“, Latvija).

Atvykę žaidėjai. Nikola Radičevičius, Kristupas Žemaitis, Dovydas Giedraitis, Karolis Giedraitis, Gediminas Orelikas, Grantas Vasiliauskas, Kaspars Berzinš.

Treneris. Nenadas Čanakas.

Apie pasiruošimą. „Esame patenkinti komplektacija. Dėl kai kurių priežasčių nepavyko gauti visų žaidėjų, kurių norėjome, tačiau jau pirmos rungtynės parodė, kad dabartinė komandos sudėtis yra motyvuota. Atmosfera komandoje yra gera. Sezono starto laukiame su gera nuotaika“, – kalbėjo Martynas Purlys.

Apie finansus. „Situacija yra pakankamai stabili. Dalyvausime Europos taurės varžybose. Šiais metais Europos taurės formatas yra pasikeitęs, turėsime daugiau rungtynių. Lyginant su praėjusiais metais, biudžetas šiek tiek padidėjo. Išlaikėme savo stabilumą“, – teigė Panevėžio „Lietkabelio“ generalinis direktorius.

Apie tikslus. „Norime būti tarp prizininkų Lietuvos pirmenybėse, o Europos taurės kovose norėtume patekti į kitą etapą“, – samprotavo M.Purlys.

Utenos „Juventus – Uniclub Casino“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 4 vietą (23 ir 13). Karaliaus Mindaugo taurėje iškovojo bronzos medalius.

Kas išvyko? B.Crawfordas („Reggiana“, Italija), M.Runkauskas („Gargždai“, NKL), A.Urbonas (Marijampolės „Sūduva“, NKL), M.Paliukėnas („Oradea“, Rumunija).

Atvykę žaidėjai. Tomas Lekūnas, Rokas Gustys, Norbertas Giga, Patrickas Milleris, Jaylinas Airingtonas, Ernestas Sederevičius.

Treneris. Žydrūnas Urbonas.

Apie pasiruošimą. „Viskas kaip ir neblogai. Galbūt norėjosi kiek anksčiau visus žaidėjus „surinkti į vieną vietą“, bet iš kitos pusės visų žaidėjų, kurių norėjome, sulaukėme. Komplektacija pavyko, tačiau negalime sakyti, kad ji yra visiškai baigta.

Ko tikėjomės iki sezono, tą ir įvykdėme. Pasirengimo laikotarpis buvo glaustas, nes turėjome FIBA Čempionų lygos atranką. Vis dėlto viską susidėliojome neblogai, o dabar reikia gerinti žaidimą, tikėtis, kad nebus traumų ir sieksime rezultatų“, – kalbėjo Eimantas Skersis.

Apie finansus. „Finansinė situacija yra gana stabili. Prisijungė naujas rėmėjas, o tai padėjo išauginti mūsų biudžetą. Išsaugojome senus rėmėjus. Taip pat tikimės, kad šiame sezone kažkiek parinks surinkti pinigų ir iš bilietų prekybos. Pradėjome prekybą abonementais, nėra blogai, kaip galėjo būti“, – teigė „Juventus“ direktorius.

Apie tikslus. „Kol kas konkretaus tikslo neturime. Žinoma, norėtume išsilaikyti stipriausiųjų ketverte, o maksimalūs tiksliai, kaip ir daugeliui klubų, yra iškovoti medalius“, – samprotavo E.Skersis.

Prienų „Labas GAS“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 5 vietą (14 ir 22). Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje nusileido „Lietkabeliui“.

Kas išvyko? M.Sušinskas (Chemnico „Niners“, Vokietija), D.Domarkas (Bydgoščiaus „Astoria“, Lenkija), E.Tubutis (Leideno ZZ, Nyderlandai), T.Digbeu („Brisbane Bullets“, Australija), E.Lecomte‘as (be klubo), E.Dimša (be klubo), E.Mankauskas (Vilkaviškio „Perlas“, NKL).

Atvykę žaidėjai. Vasilije Pušica, Jovanas Kljajičius, Mintautas Mockus, Rapolas Ivanauskas, Giedrius Stankevičius, Erikas Venskus, Juwanas Durhamas, Giedrius Bergaudas.

Treneris. Marius Leonavičius.

Apie pasiruošimą. „Komplektuojant komandą buvo keletas išsprūdusių žaidėjų, tačiau bendras paveikslas tenkina. Visgi teko rinktis pagal galimybes“, – kalbėjo Adomas Kubilius.

Apie finansus. „Sunkiai sekėsi su finansais. Kaip jau minėjau turime įsipareigojimų dar, bet biudžetas panašus į praeitų metų“, – teigė A.Kubilius.

Apie tikslus. „Tikslai visų pirma išgyventi, norime įgyvendinti visus įsipareigojimus nuo praėjusio sezono“, – samprotavo Prienų klubo direktorius.

Klaipėdos „Neptūnas“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 6 vietą (14 ir 22). Karaliaus Mindaugo taurės mažajame finale nusileido „Juventus“.

Kas išvyko? Dž.Slavinskas (Bratislavos „Inter“, Slovakija), S.Galdikas („Gargždai“), D.Dorsey (be klubo), T.Pažėra (be klubo), A.Einikis (be klubo).

Atvykę žaidėjai. Edgaras Želionis, Julius Jucikas, Dovydas Romančenko.

Treneris. Tomas Gaidamavičius.

Apie pasiruošimą. „Džiaugiamės, kad pavyko išlaikyti branduolį. Tiek veteranus, tiek jaunesnius žaidėjus. Džiaugiamės, jog veikia mūsų sistema, kad ateina jauni žaidėjai iš dublerių komandos ir jie gauna laiko. Ir trečias dalykas komplektacija nėra galutinai baigta.

Laukiame dar papildymo, tai legionieriaus greičiausiai pirmo numerio pozicijoj, nes labai trūksta šios pozicijos papildymo“, – lrytas.lt kabėjo Dainius Vaitelis.

Apie finansus. „Tikrai pandemija trukdė. COVID-19 tikrai prisidėjo prie to, kad nepavyko surinkti ką planavom surinkti praeitą sezoną.

Tiek pradedant abonementais, tiek rėmėjai ne visi savo įsipareigojimus įvykdė. Miesto pagalba didžiulė yra, tad su tuo dabar ir gyvename, kad miestas labai padeda.

O pati situacija šiek tiek geresnė, nei buvo praeitą sezoną“, – teigė „Neptūno“ direktorius.

Apie tikslus. „Šio sezono tikslai pakliūti tarp keturių stipriausių, sugrįžti į Europos turnyrą, tai tokie mūsų pagrindiniai tikslai šiemet“, – samprotavo D.Vaitelis.

Šiaulių „Šiauliai-7bet“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 7 vietą. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje nusileido „Neptūnui“.

Kas išvyko? E.Fridrikssonas (Antverpeno „Giants“, Belgija), D.Krestininas („Ventspils“, Latvija), A.Van Vlietas („Bnei Herclija“, Izraelis), R.Andersonas (be klubo), Š.Valunta (Vilkaviškio „Perlas“), D.Baslykas (Mažeikių „Ereliai“, NKL).

Atvykę žaidėjai. Donatas Sabeckis, Jonas Elmore‘as, Kajus Leliukas, Isaiah Armwoodas ir Giedrius Staniulis.

Treneris. Antanas Sireika.

Apie pasiruošimą. „Komanda artėjantį sezoną pasitinka su atsargiomis nuotaikomis. Visų pirma, dėl pandemijos nesame tikri, kaip vyks rungtynės sirgalių akivaizdoje.

Labai laukiame jų palaikymo rungtynėse ir tikimės, kad ta praėjusio sezono situacija, kai teko žaisti tuščiose arenose nepasikartos.

Taip pat nežinome, koks bus santykis su mūsų partneriais bei rėmėjais. Jie taip pat laukia mūsų gerbėjų dėmesio, nori būti matomi. Tiek jiems, tiek mums yra labai svarbu, kad žiūrovai galėtų rungtynėse užpildyti tribūnas ir jas stebėti gyvai.

Vasara buvo labai darbinga, tačiau įvertinti pačios komplektacijos dar nedrįsčiau, nes neturime apčiuopiamo galutinio rezultato – pilna sudėtimi nesužaidėme nei vienerių rungtynių pasiruošimo sezonui cikle, pirmame mače traumą patyrus Giedriui Staniuliui. Todėl jo pilną potencialą galėsime įvertinti tik prasidėjus čempionatui.

Džiaugiuosi, kad darbus komandoje pradėjome bendrai su dalininkais bei valdyba – patvirtindami ir suformuodami trenerių štabą. Po to, jau įsitraukus treneriams, imtas formuoti žaidėjų branduolys.

Pati žaidėjų selekcija, galimi kandidatai ėmė aiškėti dar baigiantis praėjusiam sezonui. Iškart po jo suformavome aiškias gaires, išskyrėme kandidatus, kurių žaidimą buvo išanalizavę, ir jų nuosekliai siekėme.

Neslėpsime, kad labai norėjome išlaikyti praeitų metų svarbius žaidėjus, bet rinka padiktavo savo sąlygas. Kai kurių žaidėjų kaina išaugo net keturis sykius ir pasilikti jų savo komandoje jokių galimybių nebeturėjome.

Tačiau juos sudėtyje pakeitė kiti žaidėjai, kuriuos atidžiai analizavome, ir galvoju, kad pavyko sudėtyje suburti ambicingo jaunimo ir patyrusių žaidėjų mišinį“, – teigė Donatas Slanina.

Apie finansus. „Neaiški pandemijos situacija tikrai nepadeda formuoti biudžeto. Suprantame ekonominę situaciją, kuri neigiamai veikia daugybę verslo subjektų. Tačiau, džiaugiamės, kad mūsų ilgalaikiai ir ištikimiausi partneriai tokiu sunkiu momentu išlieka kartu su mumis. Jų, taip pat ir naujų partnerių dėka, galime sakyti, kad finansinė padėtis nepakito ir išliko stabili“, – samprotavo „Šiauliai-7bet“ klubo vadovas.

Apie tikslus. „Klubo dalininkai ir valdyba „Šiaulių-7bet“ komandai suformavo ir iškėlė aiškius tikslus – Lietuvos krepšinio lygos čempionate patekti tarp keturių stipriausių komandų“, – teigė D.Slanina.

Pasvalio „Pieno žvaigždės“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 8 vietą. (12 ir 24) Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje nusileido „Žalgiriui“.

Kas išvyko? D.Amigo (Meksikalio „Soles“, Meksika), J.Manigat (be klubo), B.Mirkovičius (be klubo), S.Haney (be klubo), Y.Franke (Sopoto „Trefl“, Lenkija), A.Šikšnius (be klubo), R.Venclovas (be klubo), R.Indrišiūnas (be klubo), L.Balkūnas (Mažeikių „Ereliai“, NKL).

Treneris. Mantas Šernius.

Apie pasiruošimą. „Kol kas dar nesurinkta komanda iki galo, sunkiai sekasi, todėl ir laukiame poros žmonių kurie dar nepadėjo parašų“, – kalbėjo Arūnas Burkevičius.

Apie finansus. „Šiemet sunkiau, daug sunkiau sekėsi surinkti finansus. Nes žaidėjai... vien dėl šitos infliacijos žaidėjai vos ne dvigubai daugiau nori“, – samprotavo vienas iš Pasvalio klubo vadovų.

Apie tikslus. „Visi svajoja apie ketvertą, bet svajoti nedraudžiama“, – kalbėjo Arūnas Burkevičius.

Alytaus „Dzūkija“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 9 vietą (11 ir 25) . Karaliaus Mindaugo taurės aštuntfinalyje nusileido „Šiauliams“.

Kas išvyko? S.Jasaitis (be klubo), T.Rinkūnas (be klubo), P.Marinelli (be klubo).

Atvykę žaidėjai. Dylanas Frye, Joshas Newkirkas, Martynas Pocevičius, Aleksandras Aranitovičius, Justas Furmanavičius, Mindaugas Lukauskis, Adamas Lapeta ir Vaidas Čepukaitis.

Treneris. Ramūnas Cvirka.

Apie pasiruošimą. „Už esančius resursus esu patenkintas komplektacija. Komanda ir jauna, ir patyrusi, viskas viename. Pasikeitimai vyr. trenerio poste, tai tas impulsas, naujovės galėtų duoti teigiamą postūmį“, – teigė Tomas Pačėsas.

Apie finansus. Finansus sekėsi surinkti sunkiau. Ta pandeminė situacija nenuteikia optimistiškai, nes ir buvusieji, ir būsimieji rėmėjai labai į tai reaguoją ir tikrai neaišku net deklaruodami, kad norėtų ar galėtų padėti, bet neaišku kaip bus eigoje, nes niekas nežino kaip susiklostys ekonominė situacija sekančiais metais.

Vienas ar kitas uždarytas mėnesis gali labai įtakoti tiek verslo subjektų situaciją, todėl situacija tikrai nėra tokia optimistinė“, – kalbėjo vienas iš Alytaus klubo vadovų.

Apie tikslus. „Geresnis rezultatas negu pernai, patekti į atkrintamąsias“, – teigė Tomas Pačėsas.

Kėdainių „Nevėžis-Optibet“

Praėjusį sezoną. LKL užėmė 10 vietą (10 ir 26). Karaliaus Mindaugo taurės aštuntfinalyje nusileido „Pieno žvaigždėms“.

Kas išvyko? J.Tamulis („Sibiu“, Rumunija), J.Kazakauskas (Evro ALM, Prancūzijos antroji lyga), S.Barefieldas (Patrų „Apollon“, Graikija), R.Luzas („Bilbao“, Ispanija), A.Hukporti („Melbourne United“, Australija), M.Razbadauskas (Milanco „Svincolati“, Italiajos ketvirtoji lyga), I.Lukošius (be klubo), J.Gintvainis (be klubo), E.J.Montgomery („Sopron“, Vengrija).

Atvykę žaidėjai. Vytenis Čižauskas, Marius Valinskas, Armandas Plintauskas, Rihards Kuksiks, Paulius Murauskas, Danieluius Lavrinovičius, Amaras Sylla, Matas Jucikas.

Treneris. Gediminas Petrauskas.

Apie pasiruošimą. „Nepavyko gauti visko ko norėjome, bet šiaip vasaros darbus vertiname gerai ir teigiamai“, – teigė Virginijus Bulotas.

Apie finansus. „Šį klausimą reikia skirti ne man. Neturiu ką pasakyti“, – kalbėjo vienas iš Kėdainių klubo vadovų.

Apie tikslus. „Į kiekvienas rungtynes eiti siekiant pergalės“ , – samprotavo V.Bulotas.

Jonavos „CBet“

Praėjusį sezoną. LKL nerungtyniavo. Tapo NKL čempione.

Kas išvyko? Darius Tarvydas, Ignas Labutis, Tomas Delininkaitis, Nedas Rauluševičius, Nojus Pankratjevas, Gediminas Žalalis, Redas Jakubauskas, Liamas O‘Reilly.

Atvykę žaidėjai. Jacksonas Dubinskis, Emmanuelis Lecomte, Justinas Ramanauskas, Evaldas Šaulys, Lachlanas Andersonas, Vitalijus Kozys, Juanas Palaciosas.

Apie pasiruošimą. „Pasiruošimo laikotarpio pradžia buvo labai sunki, nes vėlavome su komplektacija. Nežinojome biudžeto. Padarėme klaidų, kai kur prastai sukomunikavome su žaidėjais. Akys prašviesėjo tik pasirašius sutartį su Juanu Palacios.

Treneris. Virginijus Šeškus.

Taip pat pavyko pasiekti susitarimą su Emmanueliu Lecomte. Džiugu, kad komplektacijos ledai pajudėjo ir situacija tikrai nėra pati blogiausia“, – teigė Virginijus Šeškus.

Apie finansus. „Manau, kad mūsų biudžetas tikrai nebus mažiausias pačioje lygoje. Pradžioje su finansiniu klausimu buvo sunkiau, reikėjo „išjudinti“ žmones.

Jonava yra pramonės miestas ir neabejoju, kad sugebėjus apsitarti su daugeliu įmonių, komanda pagal finansinę situaciją galėtų būti tarp lygos vidurio, o geriausiu atveju net siekti ketvertuko.“, – kalbėjo „CBet“ treneris.

Apie tikslus. „Būtų per drąsu sakyti, kad atsidursime stipriausiųjų penkete, tad keliame sau pradinį tikslą atsidurti pirmajame aštuonete. Žiūrėsime, galbūt ateityje atsiras resursų, įsigysime žaidėjų.

Norisi deramai atstovauti Jonavos mietui“, – samprotavo V.Šeškus.