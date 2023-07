Talentingiausių 17-mečių reitinge – „Barcelona“ sistemoje žibantis gynėjas ir universalūs talentai

Šios kartos krepšininkai šiemet Europos ir pasaulio čempionatų neturės – jų vasara yra oficialiai laisva, tačiau dalis krepšininkų jau ruošiasi Europos čempionatui su metais vyresniais aštuoniolikmečiais (2005 m. gim.), kurie stos į kovą dėl Europos čempionato medalių, po to, kai praėjusiais metais pasaulio čempionate iškovojo ketvirtąją vietą.

Lrytas.lt primena žaidėjų reitingavimo sistemą: 1 vt. 20 taškų., 2 vt., 15 tšk., 3 vt., 12 tšk., 4 vt. 10 tšk., 5 vt. 8 tšk., 6 vt. 6 tšk., 7 vt. 4 tšk., 8 vt. 3 tšk., 9 vt. 2 tšk. Ir 10 vt. – 1 tšk.

Atkreipiame dėmesį, kad treneriai, reitingavę krepšininkus, juos išreitingavo ne pagal dabartinę statistiką, o būtent pagal tai, kokią perspektyvą turi jaunieji krepšininkai ateityje – vyrų krepšinyje.

Arčiausiai patekimo į dešimtuką buvo Matas Šiškauskas, Mantas Gezevičius ir Matas Narvilas.

10 vieta – Matas Buteliauskas (Sostinės krepšinio mokykla)

Pirmasis auksinės 2006 m. rinktinės narys, kuris po šio sezono kelia sparnus į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV). Vilnietis pasirinko tęsti savo tobulėjimą „DMG Academy“ vidurinėje mokykloje, kur prieš tai žaidė kitas lietuvis Petras Padegimas.

Septyniolikmetis šiemet spėjo sužaisti net trijuose čempionatuose – „LIDL-MKL“, „7bet-NKL“ ir Regionų krepšinio lygoje (RKL), tad patirties per šiuos metus puolėjas įgavo tikrai nemažai.

Antroje pagal pajėgumą Lietuvos vyrų krepšinio lygoje, kur atstovavo Vilniaus „Stekui“, M.Buteliauskas spėjo sužaisti 9 rungtynes, per kurias rinkdavo po 4,9 taško (44,4 proc. trit.) ir 1,2 atkovoto kamuolio.

Trečioje pagal pajėgumą lygoje, žaisdamas Vilniaus „Ryto-MRU“ komandoje, rinko po 5,8 taško ir atkovodavo po 3,6 atšokusio kamuolio.

Nors vyrų krepšinyje skaičiai neatrodo įspūdingi, M.Buteliauskas tarp bendraamžių buvo sunkiai sustabdomas – 19,5 taško (39,6 proc. trit.), 6 atk. kam., 3,7 rez. perd. ir 20,4 naud. bal.

M.Buteliauskas taip pat žaidė Vilniaus „Ryto“ komandoje, kuri dalyvavo jaunimo FIBA Čempionų lygos turnyre, tačiau jo vaidmuo ten buvo ypač mažas – 3,2 taško ir 1,5 atšokusio kamuolio.

Apklaustieji specialistai išskyrė M.Buteliausko elitinį metimą iš distancijos, kurį vilnietis demonstravo bene visose minėtose lygose, kuriose jam teko žaisti. Taip pat specialistai išskyrė M.Buteliausko pavyzdinę darbo etiką. Vilnietį kartais net reikėdavo stabdyti nuo papildomo darbo, kadangi būdavo momentų, kai jis persidirbdavo.

Treneriai taip pat minėjo gerą žaidimą vienas prieš vieną situacijose, kadangi puolėjas gali pataikyti ne tik metimus iš statinių padėčių, tačiau ir metimus iš vidutinio nuotolio po driblingo, o kartu jo ūgis ir dydis lengvojo krašto pozicijai leidžia išsimesti metimus per mažesnius varžovus.

Strategai išskyrė, kad M.Buteliauskui būtina tobulinti staigumą, kadangi dėl savo lėtokos reakcijos aikštelėje neturi tokio greito pirmo žingsnio, kokį galėtų turėti. Reakcija prisideda ir prie gynybos, kadangi būna momentų, kai puolėjas dėl to vėluoja gynyboje, tačiau reikia paminėti, kad strategai išskyrė tai, kad M.Buteliauskas, dirbdamas su varžovu, esančiu prieš jį, neturi didesnių problemų gynyboje.

Taip pat puolėjui reikėtų pagerinti metimą po driblingo iš toli. Iš statinių padėčių tritaškius M.Buteliauskas meta gerai, o ir vidutinio nuotolio metimai po driblingo krenta, tačiau tritaškiai po kamuolio varymo – vienas iš aspektų, ką reikėtų gerinti vilniečiui.

9 vieta – Gantas Križanauskas (Sostinės krepšinio mokykla)

Dar vienas SKM auklėtinis, kuris per pastaruosius metus žengė didelį žingsnį į priekį.

Kuomet Kasparas Jakučionis išvyko į „Barcelona“, G.Križanauskas perėmė lyderio rolę ir demonstravo ypač gerą žaidimą tarp bendraamžių.

Šiemet gynėjas taip pat debiutavo vyrų krepšinyje – Regionų krepšinio lygos B divizione, kur žaidė Vilniaus „Ryto-MRU“ komandoje ir iškart pritapo.

Verta paminėti, kad gynėjas taip pat žaidė Vilniaus „Ryto“ jaunimo FIBA Čempionų lygos komandoje, kur grūmėsi su metais vyresniais krepšininkais ir buvo svarbus rotacijos žaidėjas.

Tarp bendraamžių G.Križanauskas rinko po 21,6 taško, atkovodavo po 6,8 atšokusio kamuolio, atlikdavo po 6,1 rezultatyvaus perdavimo ir sukaupdavo 20,8 naudingumo balo.

RKL B divizione gynėjas rinko po 9,5 taško (39,6 proc. trit.), sugriebdavo po 2,1 atšokusio kamuolio ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus.

Jaunimo FIBA Čempionų lygoje G.Križanauskas rinko po 8 taškus ir atlikdavo po 2,7 rezultatyvaus perdavimo.

Visi apklaustieji specialistai išskyrė puikų G.Križanausko kūną. Nors krepšininkas nėra pats aukščiausias, jo galūnės yra labai ilgos, kas praverčia ne tik susikuriant metimą puolime, bet ir dirbant gynyboje, kurioje jis taip pat yra giriamas dėl ypač gero darbo.

Strategai taip pat išskyrė gynėjo žaidimą vienas prieš vieną situacijose, kur jį sustabdyti yra ypač sunku.

Apklaustieji treneriai taip pat gyrė G.Križanausko darbo etiką, kuri jau esamuoju laiku yra labai aukštame lygyje.

Nepaisant to, kad vilnietis per pastaruosius metus dėjo didelį kokybinį žingsnį į priekį, visi apklaustieji specialistai išskiria, kad jam reikia gerinti sprendimų priėmimą, kadangi G.Križanauskas dažniausiai jei sugalvoja mesti, jis tą ir darys, nepaisant esamos situacijos aikštelėje. Be to, specialistai norėtų matyti geresnę gynėjo kūrybą komandos draugams.

Taip pat apklaustieji pridūrė, kad nors G.Križanausko metimas pastaruoju metu yra pagerėjęs, jam vis tiek reikia gerinti metimą iš toli.

8 vieta – Kristupas Grybas (Vlado Knašiaus krepšinio mokykla)

Pirmasis ir vienintelis klaipėdietis šiame sąraše.

Jaunasis klaipėdietis šiemet žaidė trimis frontais – du čempionatai „LIDL-MKL“ ir RKL B divizionas.

Tarp bendraamžių K.Grybas buvo sunkiai sustabdomas – 17,4 taško, 7,2 atkovoto kamuolio 3,6 rezultatyvaus perdavimo, 2,4 perimto kamuolio ir 20,3 naudingumo balo.

Metais vyresnių čempionate K.Grybo skaičiai buvo prastesni – 9,6 taško ir 7,1 atkovoto kamuolio.

Vyrų krepšinyje kol kas klaipėdiečiui įsivažiuoti sekasi sunkiai – 4,9 taško ir 2,6 atkovo kamuolio.

Visgi tam yra priežasčių. Apklaustieji specialisai vieningai pritarė, kad K.Grybo kūnas vis dar nėra iki galo subrendęs – dabar jam trūksta raumenų ir jėgos, tad norint greičiau įsilieti į vyrų krepšinį, jam būtina sustiprėti fiziškai.

Vienas iš apklaustųjų specialistų minėjo, kad norėtų matyti didesnį ir greitesnį K.Grybo progresą.

Visi apklausti specialistai drąsiai teigė, kad nepaisant to, jog K.Grybas vis dar nėra iki galo sustiprėjęs fiziškai, jis turi puikų kūną savo pozicijai – ilgos galūnės ir klaipėdietis yra gan atletiškas.

Taip pat treneriai gyrė K.Grybo universalumą – puolėjas gali žaisti tiek „trečioje“, tiek „ketvirtoje“ pozicijoje, o pagrindinis pranašumas, žaidžiant abejose pozicijose – žaidimas veidu į krepšį, kur jis turi puikų prasiveržimą į dešinę pusę.

Nors procentai to nerodo (13,5 proc. RKL., 22,5 proc. ir 28,6 proc. MKL), K.Grybas turi gan neblogą metimą iš toli ir gali bausti varžovus savo tritaškiais metimais.

Be to, apklaustieji taip pat pridūrė tai, kad žaisdamas per dvi puolėjo pozicijas, K.Grybas yra ne tik pavojingas puolime, bet ir geras gynyboje, kur praktiškai gali keistis su visų pozicijų žaidėjais.

7 vieta – Jokūbas Rudaitis (Kauno KM „Žalgiris“)

Gynėjas, kylantis labai aukštai virš lanko.

Kauno „Žalgirui“ tiek „LIDL-MKL“, tiek RKL A divizione atstovaujantis gynėjas šiemet sužaidė fantastinį sezoną.

Vilniuje vykusiame finaliniame ketverte jis tapo vienu iš metais vyresnių „KM Žalgirio“ ekipos lyderių, kur per dvejas rungtynes rinko neįtikėtinus skaičius – 25 taškai, 7 atkovoti kamuoliai, 3,5 rezultatyvaus perdavimo, 2,5 bloko ir net 30,5 naudingumo balo.

Bendrai tarp metais vyresnių krepšininkų J.Rudaitis žaidė puikiai – 11,9 taško, 7,1 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 17,9 naudingumo balo.

Kai kurie iš apklaustųjų specialistų teigė, kad J.Rudaitis tarp metais vyresnių žaidė kur kas geriau nei tarp bendraamžių, kur jo statistika buvo panaši.

Tarp septyniolikmečių J.Rudaitis rinko po 15,6 taško, 7,8 atkovoto kamuolio, 5,1 rezultatyvaus perdavimo ir 19,3 naudingumo balo.

RKL čempionato A divizione šiemet J.Rudaitis apšilo kojas ir neturėjo didelio vaidmens – 2,2 taško ir 1,4 atkovoto kamuolio.

Visi apklaustieji išskyrė J.Rudaičio vėlyvą brendimą, tačiau jau dabar gynėjas pasižymi puikiomis atletinėmis savybėmis ir kyla virš lanko. Taip pat specialistai pridūrė, kad kaip gynėjui – J.Rudaičio kūnas yra fantastinis.

Strategai taip pat išskyrė J.Rudaičio universalumą – žaidimą per dvi pozicijas. Negana to, gynėjas išsiskiria puikiu prasiveržimu į kairę pusę, gali pataikyti iš distancijos.

Apklaustieji specialistai teigia, kad ateityje J.Rudaitis bus puikus žaidėjas tiek gynyboje, tiek puolime.

Vienas iš apklaustųjų specialistų reigė, kad J.Rudaitis kitąmet gali būti ne tik tarp kandidatų į aštuoniolikmečių rinktinę, bet joje gali būti ir svarbiu žaidėju, duodančiu naudą komandai.

Nors gynėjas turi neblogą metimą, strategai pabrežė, kad metimą iš distancijos J.Rudaičiui reikia gerinti. Taip pat specialistai pridūrė, kad gynėjui reikia gerinti prasiveržimą į dešinę pusę.

Vienas iš apklaustųjų specialistų kėlė klausimą dėl J.Rudaičio žaidimo komandiniame krepšinyje taktikos suvokimo prasme, tačiau kartu paminėjo, kad tai nėra tokia didelė problema, dėl kurios reikėtų pernelyg jaudintis.

6 vieta – Armandas Bancevičius („Tornado KM“)

Universalusis puolėjas iš Kauno.

A.Bancevičius šiemet turėjo įspūdingą sezoną, žaisdamas per tris čempionatus.

„LIDL-MKL“ tarp bendraamžių rinkdavo po 20 taškų (38,5 proc. trit.), sugriebdavo po 10,6 kamuolio, perimdavo po 1,9 kamuolio, blokuodavo po 1,3 varžovo metimo ir sukaupdavo po 26 naudingumo balus.

Tarp metais vyresnių universalusis puolėjas rinko po 15,6 taško ir atkovodavo po 9 atšokusio kamuolio.

Šiemet A.Bancevičius debiutavo ir vyrų krepšinyje, kur RKL B divizione „Tornado KM Tauras“ komandoje rinkdavo po 8,4 taško, sugriebdavo po 5,4 atšokusio kamuolio ir rinkdavo 12,5 naudingumo balo.

Apklaustieji specialistai išskyrė minėtąjį kauniečio universalumą – puolėjas gali žaisti tiek veidu, tiek nugara į krepšį, gali išplėsti puolimą, žaisdamas perimetre ir solidžiai pataikydamas iš toli.

Strategai taip pat pabrežė, kad A.Bancevičius turi labai gerą krepšinio pojūti – žino, kada gali išmesti metimą ir turi metiko instinktus.

Taip pat apklaustieji treneriai akcentavo, kad prie minėto universalumo prisideda labai geras turimas A.Bancevičiaus kūnas – 201 cm. ūgis ir net 209 cm. ištiestų rankų ilgis. Specialistai išskyrė, kad A.Bancevičius gali būti geras lengvasis kraštas vyrų krepšinyje.

Visgi specialistų nuomonės skyrėsi, kai reikėjo išskirti A.Bancevičiaus kovingumą – kai kurie jį gyrė, o kai kurie kaip tik minėjo, kad kaip tik tuomet, kai A.Bancevičius patenka į komandą, kur jį supa geresni žaidėjam, jam pritrūksta charakterio.

5 vieta – Mantas Juzėnas (KM „Žalgiris“)

Žaidėjas, išskiriamas dėl kone didžiausio progreso per pastarąjį sezoną.

M.Juzėnas šiemet žaidė „LIDL-MKL“ ir RKL A divizione, o kartu žaidė ir Kauno „Žalgirio“ komandoje, kuri dalyvavo „Adidas Next Generation“ jaunimo Eurolygos turnyre.

Kaunietis šiemet buvo vienareikšmiškai vienas svarbiausių, jei net ne svarbiausias žaidėjas savo komandoje „LIDL-MKL“ čempionate. Atėjus atkrintamosioms gynėjas pakėlė savo žaidimą į dar aukštesnį lygį.

Atkrintamosiose M.Juzėnas rinko neįtikėtinus skaičius – 29 taškai, 7,4 atkovoto kamuolio, 3,75 rezultatyvaus perdavimo ir sukaupdavo 28,5 naudingumo balo.

Bendrai praėjusiame sezone tarp bendraamžių M.Juzėnas rinko 22,1 taško, sugriebdavo 11,6 atšokusio kamuolio, atlikdavo 6,1 rezultatyvaus perdavimo ir sukaupdavo 27,8 naudingumo balo.

RKL čempionate M.Juzėnas rinko po 5,3 taško ir atkovodavo po 3,5 kamuolio.

Žaisdamas jaunimo Eurolygoje gynėjas rinko po 5,1 taško ir atkovodavo po 4 atšokusius kamuolius.

Verta nepamiršti, kad M.Juzėnas pernai vykusiame Europos šešiolikmečių čempionate taip pat pasidabino aukso medaliais.

Visi apklaustieji vieningai sutiko – M.Juzėnas per praėjusį sezoną didžiausią žingsnį į priekį padaręs žaidėjas. Jo tobulėjimas atsispindėjo ne tik skaičiuose, bet ir jo žaidime aikštelėje.

Apklaustieji specialistai išskyrė puikų gynėjo charakterį – kuomet komandai sunku, M.Juzėnas yra tas žmogus, kuris nevengia atsakomybės ir pasiima žaidimo gijas į savo rankas.

Taip pat apklaustieji treneriai išskyrė puikų M.Juzėno kūną. Dydis, atletiškumas ir fiziškumas jo pozicijai yra tiesiog neįtikėtini.

Strategai taip pat išskyrė tai, kad universalusis M.Juzėnas turi puikų įgūdžių paketą, gali apsižaisti varžovus vienas prieš vieną ypač į dešinę pusę, gali susikurti sau patogų metimą po driblingo ir tą metimą realizuoti. Negana to, M.Juzėnas turi gan neblogą metimą iš distancijos.

Visgi apklaustieji specialistai teigė, kad nepaisant to, jog M.Juzėno metimas ir apgaulingi judėsiai yra gan neblogi, minėtus aspektus reikia vis tiek gerinti.

Taip pat strategai minėjo, kad M.Juzėnui reikia gerinti žaidimą į silpnąją kairę pusę, kadangi didžioji dalis jo prasiveržimų vyksta būtent į jo stipriąją dešinę ranką. Negana to, vienas iš apklaustųjų specialistų pridūrė, kad M.Juzėnui reikia gerinti ir sprendimų priėmimą.

M.Juzėnas atlieka puikų ir didį darbą puolime, tačiau apklaustieji treneriai norėtų matyti geresnę M.Juzėno gynybą, kuri nėra pati geriausia dėl jo turimo greičio. Krepšininkui pritrūksta greičio prieš mažesnius ir vikresnius gynėjus, dėl ko jis didžiąją dalį momentų, kai jis atsiduria prieš greitesnį varžovą, M.Juzėnas lieka jam už nugaros.

4 vieta – Mantas Laurenčikas (KM „Perkūnas“)

Dar vienas auksinės šios kartos žaidėjas, kuris pernai svariai prisidėjo prie šešiolikmečių Europos čempionato aukso medalio.

Gynėjas didžiąją dalį sezono praleido dėl kojos traumos, kurią patyrė pirmoje sezono dalyje.

„LIDL-MKL“ kaunietis sužaidė 8 rungtynes, „7bet-NKL“ – 16 rungtynių, o jaunimo Eurolygoje – 3.

Tarp bendraamžių moksleivių pirmenybėse M.Laurenčikas rinko po 15,3 taško, 5,3 atkovoto kamuolio, 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir 18,6 naudingumo balo.

Jaunimo Eurolygoje šiemet gynėjas rinko po 8,3 taško, tačiau klydo net po 6,3 karto, o „7bet-NKL“ kaunietis rinko po 2,3 taško ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

Apklaustieji specialistai M.Laurenčiką gyrė dėl aukšto krepšinio IQ, gudrumo krepšinio aikštelėje, aštraus prasiveržimo, gero žaidimo du prieš du ir vienas prieš vieną situacijose.

Nors vienas iš apklaustųjų minėjo, kad M.Laurenčikas gan neblogai kuria žaidimą kitiems, tačiau dauguma kitų pecialistų minėjo, jog M.Laurenčikui būtent dažniau reikia įtraukti kitus žaidėjus į žaidimą, kadangi krepšininkas kartais pernelyg bando spręsti viską vienas.

Taip pat apklaustieji specialistai pridūrė, kad M.Laurenčikas yra pagerinęs metimą iš toli, lyginant su praėjusiais sezonais, tačiau jam ir toliau reikia dirbti su metimu iš toli, kuris vis dar nėra jo stiprioji savybė.

3 vieta – Nojus Indrušaitis (JAV)

Krepšininką atidžiau galėjome pažinti praėjusiais metais, kuomet jis tiek Europos, tiek Lietuvos auditorijai plačiau prisistatė šešiolikmečių Europos čempionate, kur jis buvo vienas komandos vedlių puolime.

Praėjusiais metais Šiaurės Makedonijoje vykusiame Europos čempionate N.Indrušaitis rinko po 15,1 taško ir atkovodavo po 4,6 atšokusio kamuolio.

Šiemet gynėjas ESPN sudarytame moksleivių reitinge pateko tarp šimto geriausiai vertinamų JAV jaunųjų talentų, kurie 2024 m. rinksis, kur tęsti savo koledžo karjerą. Lietuviui simboliniame šimtuke atiteko 83-čioji vieta.

Visi apklaustieji specialistai išskyrė N.Indrušaičio puolimą – tai amerikietiško stiliaus gynėjas, kuris puikiai žaidžia vienas prieš vieną situacijose, turi gerą krepšinio IQ ir pakankamai neblogą metimą.

Strategai taip pat išskyrė N.Indrušaičio gerą darbą individualioje gynyboje. Gynėjas gan neblogai ginasi asmeniškai, turi ilgas galūnes, kurios padeda jam būti naudingu.

Visgi apklaustieji treneriai minėjo, kad N.Indrušaičiui reikia gerinti sprendimų priėmimą puolime. Gynėjas kartais lipa į „medį“ ir dėl tokių epizodų buvo lyginamas su Ignu Brazdeikiu, kuris įsiverždavo į kelių žaidėjų būrį ir vis tiek bandydavo mesti į krepšį.

Taip pat apklaustieji specialistai pridūrė, kad gynėjui reikia gerinti įgūdžius silpnąją kaire renka ir būti geresniu komandinėje gynyboje, kurioje krepšininkas kartkartėmis plaukioja.

2 vieta – Nedas Raupelis (Sostinės krepšinio mokykla)

Pirmasis ir vienintelis išreikštas vidurio puolėjas šiame reitinge, pernai puikiai prisidėjęs prie U16 Europos čempionato aukso medalio.

SKM garbę ginantis vilnietis šiemet žaidė „LIDL-MKL“, RKL ir „Adidas Next Generation“ jaunimo Eurolygos turnyruose.

„LIDL-MKL“ pirmenybėse N.Raupelis rinko po 12,9 taško, atkovodavo po 9,9 atšokusio kamuolio, atlikdavo po 2,5 rezultatyvaus perdavimo, blokuodavo net po 3 varžovų metimus ir sukaupdavo 22,5 naudingumo balo.

RKL B divizione vidurio puolėjas taip pat nepasimetė. „Rytas-MRU“ komandoje žaidęs krepšininkas rinko po 8,1 taško, 8,7 atkovoto kamuolio, blokuodavo po 2,7 metimo ir rinkdavo po 15,6 naudingumo balo.

Kauno „Žalgirio“ ekipai jaunimo Eurolygoje atstovavęs N.Raupelis buvo atsarginis žaidėjas ir rinko 3,6 taško ir 2,6 atšokusio kamuolio.

Tinklalapio lrytas.lt žiniomis, N.Raupelį kitąmet turėtume matyti Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemoje, kur centras tęs savo tobulėjimą.

Apklaustieji specialistai išskyrė N.Raupelio kūną, kuris dar ir toliau turėtų augti. Treneriai minėjo ilgas centro rankas, kurios padeda blokuoti varžovų metimus. Strategai taip pat pabrežė, kad krepšininkas puikiai jaučia, kada reikia blokuoti varžovų metimus.

Treneriai taip pat minėjo, kad N.Raupelis gali žaisti tiek nugara, tiek veidu į krepšį, o kaip aukštaūgis – N.Raupelis labai gerai mato aikštelę ir skirsto kamuolius komandos draugams.

Visgi specialistai pabrežė, kad krepšininkui reikia susitvarkyti ir gerinti savo charakterį, kuris nėra pats lengviausias, tačiau jei tą pavyks padaryti, krepšininkui yra piešiama labai gera ateitis vyrų krepšinyje.

Taip pat treneriai vieningai minėjo, kad N.Raupeliui reikia gerinti metimą tiek iš vidutinio nuotolio, tiek iš tritaškio, kurio jis praktiškai nemeta.

Strategai taip pat pabrėžė, kad centrui taip pat reikia gerinti apgaulingų judesių arsenalą.

1 vieta – Kasparas Jakučionis („Barcelona“)

„Barcelona“ klube tobulėjantis krepšininkas užima pirmąją vietą tarp perspektyviausių savo kartos krepšininkų.

Jaunasis vilnietis šiemet pelnė pirmuosius taškus ACB pirmenybėse rungtynėse prieš Granados ekipą, o pernai buvo vienas U16 auksinės rinktinės lyderių.

Krepšininkas šiemet taip pat žaidė „Liga EBA“ čempionate, kur lietuvis pelnydavo po 9,6 taško, atkovodavo po 3,9 kamuolio ir atlikdavo po 2,1 rezultatyvaus perdavimo.

Vilnietis taip pat žaidė jaunimo Eurolygos turnyre, kur buvo vienas naudingiausių „Barcelona“ jaunimo žaidėjų – šiemet ANGT K.Jakučionis rinko po 18,6 taško, 5,6 atšokusio kamuolio, 4,7 rezultatyvaus perdavimo, 2,7 perimto kamuolio ir 23 naudingumo balus. Primename, kad šiemet K.Jakučionis jaunimo Eurolygoje žaidė tarp metais vyresnių krepšininkų.

Apklaustieji specialistai išskyrė K.Jakučionio universalumą – krepšininkas gali žaisti per kelias pozicijas, puikiai skirto kamuolius komandos draugams, pats susikuria sau progas metimams, o kartu turi puikų pojutį krepšiniui ir aukštą krepšinio IQ.

Vienas iš apklaustųjų trenerių minėjo, kad K.Jakučionio dideliam progresui į priekį prideda tai, kad jis yra svetimoje aplinkoje, kur jo dėmesys yra skirtas vien tik krepšiniui.

Treneriai taip pat pabrežė K.Jakučionio gerą metimą, puikų žaidimą vienas prieš vieną, kontakto nebijojimą ir fizinę brandą, pabuvus Katalonijos klubo sistemoje.

Visgi apklaustieji specialistai pridūrė, kad universaliajam vilniečiui reikia gerinti žaidimą į silpnąją kairę pusę ir fiziškumą.

Taip pat vienas iš apklaustųjų K.Jakučionį mato žaidžiantį atakuojančiu gynėju/įžaidėju, o ne pirmiau įžaidėju/atakuojančiu gynėju. Norint vilniečiui žaisti pirmu numeriu – krepšininkui reikia gerinti vadovavimą komandai ir jos organizavimą.

Visgi apklaustieji vieningai nutarė, kad šio jaunojo talentanto perspektyvos – ypač didelės, o šis klubinis sezonas, kurį baigė vilnietis -geriausias jo karjeroje.

