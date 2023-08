„Jie visada žaidė rinktinėje, tad nebus didelės katastrofos, jei šią vasarą jie pailsės“, – portalui lrytas.lt apie Graikijos rinktinės netektis kalbėjo didžiausio Europos krepšinio naujienų portalo eurohoops.net redaktorius Aris Barkas.

Graikijai šią vasarą dėl įvairių priežasčių nepadės įžaidėjai Kostas Sloukas ir Nickas Calathesas. Komandoje nebus ir didžiausios Graikijos krepšinio žvaigždės Giannio Antetokounmpo.

Nepaisant to, graikai dėl to panikos nekelia ir kreivai reaguoja į kai kurių Lietuvos krepšinio rinktinės gerbėjų reakcijas dėl lietuvių krepšininkų atsisakymo atstovauti nacionalinei komandai.

„Buvo keletas komentarų, bet ne dėl to, kad Giannio nebus. Žmonės piktinosi, kad buvo delsiama paskelbti, jog jis nežais. Visi apie tai žinojo. Nepaisant to, jei jis ir likę vyrukai kitą vasarą sugrįš į rinktinę, o mes pateksime į olimpiadą, niekas neprisimins to, kas nutiko šią vasarą“, – teigė A.Barkas.

Graikai ir lietuviai penktadienį Filipinuose, Indonezijoje ir Japonijoje prasidedančiame pasaulio čempionate bus susiję ne tik dėl panašių problemų, bet ir dėl potencialaus kelio turnyre.

Dimitrio Ituodžio auklėtiniai C grupėje kausis su JAV, Naujosios Zelandijos ir Jordanijos rinktinėmis. Tuo tarpu Kazio Maksvyčio žaidėjai D grupėje kovos su Juodkalnija, Egiptu ir Meksika. Po dvi geriausias šių grupių komandas žengs į kitą etapą, kuriame jos tarpusavyje sužais dėl dviejų kelialapių į turnyro ketvirtfinalį.

„Visi galvoja, kad kovoti su Lietuva bus sunku, bet, kita vertus, Lietuva taip pat turi savų problemų.

Beveik visi supranta, kad būsimos rungtynės su Lietuva bus tarsi finalas. Spėju, kad lietuviai galvoja taip pat. Tiesa, mano nuomone, daug kas neįvertina Juodkalnijos, manau, kad jie taip pat gali pretenduoti į kitą etapą“, – kalbėjo graikas.

Pasakyti, kas rungtynių favoritas, kol kas sunku. Tiek lietuviai, tiek graikai tiki savos komandos sėkme.

„Manau, kad daugelis graikų tiki, kad rinktinė turi bent šansą kautis, jei komandos gynėjai suspindės puolime“, – tikina A.Barkas.

Graikijos rinktinei šią vasarą reikėjo ieškoti naujų kozirių. Juo tapo buvęs Kauno „Žalgirio“, o dabar Pirėjo „Olympiakos“ žaidėjas Thomas Walkupas. Įžaidėjui buvo suteikta Graikijos pilietybė ir jis papildė šios šalies nacionalinę komandą.

Tiesa, ne visi graikų krepšinio sirgaliai buvo patenkinti šiuo ėjimu. Ypač tai nepradžiugino Atėnų „Panathinaikos“ aistruolių.

„Nors daugelyje šalių natūralizuotų žaidėjų klausimas dažnai nukrypsta į pinigus, kuriuos jie uždirba, šįkart buvo kitaip. Daug klausimų kilo dėl to, kokią naudą iš to gaus „Olympiakos“ klubas. Klubai Graikijos lygos rungtynėms gali registruoti tik 6 užsienio žaidėjus, tačiau dabar Th.Walkupas jau skaitysis kaip vietinis krepšininkas. Dėl to kilo pyktis „Panathinaikos“ stovykloje. Po netekčių rinktinėje Th.Walkupas net tapo pagrindiniu komandos įžaidėju, tad jo svarba yra didžiulė. Kai jis gavo pilietybę, daug kas netikėjo, kad Th.Walkupas apsivilks Graikijos rinktinės marškinėlius“, – atviravo A.Barkas.

Graikai čempionatą pradės šeštadienį, kuomet susikaus su Jordanijos rinktine, vėliau lauks JAV ir Naujosios Zelandijos iššūkiai.

Jei nebus didelių netikėtumų, graikus kelyje dėl vietos ketvirtfinalyje sutiks ir Lietuvos krepšininkai.

