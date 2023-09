Graikijos rinktinės galimybių lubos – paslaptis net jos treneriui

Spindintis J.Kazlausko veiksnys

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė didžiųjų turnyrų medalių nelaimėjo nuo 2015 metų. Tuomet ant Europos pirmenybių garbės pakylos antrojo laiptelio komandą nuvedė Jonas Kazlauskas.

Lietuviai jau pasiilgo medalių, bet dar labiau jų pasiilgo graikai, kurie kelio į prizininkų trejetą neranda nuo 2009 metų. Graikijos krepšinio bendruomenė už pastarąjį laimėjimą dėkinga tam pačiam treneriui – kai prieš keturiolika metų Graikijos rinktinė laimėjo Europos pirmenybių bronzos medalius, ją treniravo J.Kazlauskas.

Nors negalima teigti, kad po 2009-ųjų prasidėjo Graikijos krepšinio krizė, garsūs žaidėjai ir Europoje vertinami treneriai niekaip negali sukurti pergalės recepto. Graikai didelių užmojų neturi ir šiose pasaulio pirmenybėse. Prieš turnyrą apie medalius nekalbėjo nei Graikijos krepšinio federacijos vadovai, nei rinktinės treneris Dimitris Itoudis.

Maža to, prieš penktadienį vyksiančias antrojo etapo rungtynes D.Itoudis aiškia favorite vadino Lietuvos rinktinę. „Žinoma, lietuviai bus favoritai, – sakė graikų treneris jį kalbinusiai CNN Filipinų redakcijai. – Jie žaidžia puikiai ir kartu su JAV rinktine yra stipriausios Pasajuje žaidžiančios komandos.

Lietuvos rinktinėje yra šeši Eurolygos krepšininkai, kelis iš jų Kauno „Žalgiryje“ treniruoja tas pats treneris. Be to, yra Jonas Valančiūnas, kurį visi puikiai žinome. Jie kartu žaidžia daug metų. Nors jiems taip pat trūksta svarbių žaidėjų, pirmiausia Domanto Sabonio, jie žaidžia gerai. Mes kovosime ir, tikiuosi, mums nereikės vytis varžovų atsilikus 15 taškų skirtumu“.

Miglotos perspektyvos

Jei Graikijos rinktinė į pasaulio pirmenybes būtų atvykusi stipriausios sudėties, ji būtų laikoma viena iš turnyro favoričių. Tačiau dar vasaros pradžioje dalyvauti pasaulio pirmenybėse atsisakė veteranai Kostas Sloukas ir Nikas Chalathesas o rugpjūčio viduryje paaiškėjo, kad Graikijos rinktinei teks verstis be vieno geriausių pasaulio krepšininkų Giannio Antetokounmpo.

Praradus šiuos žaidėjus, Graikijos rinktinės perspektyvas apgaubė migla.

„Mums trūksta ne tik G.Antetokounmpo. Mums trūksta jo brolio Kosto, K.Slouko, N.Chalatheso, Tylerio Dorsey ir kitų žaidėjų, kurie neatvyko dėl įvairių priežasčių. Užtat tie aštuoniolika krepšininkų, kurie priėmė kvietimą ir atvyko į rinktinės stovyklą, yra pasiruošę kovoti. Galbūt šiais metais mes esame autsaideriai, bet rungtynės nepralaimėtos, kol jos neprasidėjo. Ryšiai tarp žaidėjų yra stiprūs, ir Graikija gali didžiuotis šia komanda“, – sakė treneris D.Itoudis.

„Mes kovosime ir didžiuosimės tuo, ką pasieksime, – prieš turnyrą kalbėjo D.Itoudis. – Visi krepšininkai, kurie atvyko į pasaulio pirmenybes, ir net tie, kurie buvo treniruočių stovykloje ir nepateko į dvyliktuką, verti būti rinktinėje. Jie tai įrodė per daug metų. Kai kažkas neatvyksta, atsiveria durys kitiems. Žaidėjai privalo gaudyti galimybę. Jauni krepšininkai per pasaulio pirmenybes įgys neįkainojamos patirties ir supras, ko iš tiesų yra verti. Mes irgi pamatysime, ko jie verti.

Bet mes privalome ir iškovoti pergales. Gerbiame visus varžovus, ir mums kiekvienos rungtynės bus kaip finalas. Mes nesame favoritai, bet esame komanda, kuri daug tikisi. Pirmiausiai daug tikimės iš savęs. Nežinau, kur yra komandos lubos. Niekas nežino, kas nutiks, bet tikimės žaisti taip, kaip mokame“.

Sutrukdė kelio operacija

Nežinomybė dėl geriausio šalies krepšininko Giannio Antetokounmpo graikų sirgalius ir trenerį kankino beveik visą vasarą. Nerimo banga nuvilnijo dar pavasarį, kai „Milwaukee Bucks“ lyderis per pirmąsias NBA atkrintamųjų varžybų rungtynes patyrė nugaros traumą. Vis dėlto didesnė bėda buvo kita – rugpjūčio viduryje paaiškėjo, kad G.Antetokounmpo nespėjo atsigauti po birželio viduryje atliktos kelio operacijos.

„Visi žinote, kaip aistringai myliu ir visada mylėsiu Graikijos rinktinę. Pasibaigus NBA sezonui, dariau viską, kad galėčiau padėti mūsų komandai siekti jos tikslų. Bet po daugybės susitikimų su medikais tapo aišku, kad nesu pasiruošęs žaisti pasaulio pirmenybėse. Tai buvo ne mano pasirinkimas, bet vienintelė išeitis. Esu nusivylęs, tačiau toks yra gydytojų sprendimas“, – socialiniuose tinkuose paskelbė G.Antetokounmpo. „Mano asmeninis tikslas, kaip ir visos mūsų rinktinės – patekti į 2024 metų olimpines žaidynes. Man būtų didelė garbė atstovauti šaliai 2024 metų žaidynėse“, – pridūrė krepšininkas.

Nuo 2014 metų rinktinėje žaidžiantis G.Antetokounmpo praleidžia antrąjį didįjį turnyrą. Dėl tos pačios priežasties – kelio skausmų – jis nežaidė 2017 metų Europos pirmenybėse.

Įdomu, kad nuo tada, kai išeivių iš Nigerijos šeimoje užaugęs puolėjas debiutavo rinktinėje, jis oficialiose varžybose nė karto nesusitiko su lietuviais. Lietuvos ir Graikijos rinktinių keliai per tuziną metų susikerta tik antrą kartą. Pirmasis kartas buvo kaip tik per 2017 metų Europos pirmenybes, kurių aštuntfinalyje graikai pasiekė pergalę ir be G.Antetokounmpo.

G.Antetokounmpo nuolat kartoja, kad yra pasiryžęs žaisti Graikijos rinktinėje, jei tik jam netrukdys sveikatos problemos. Krepšininko žodžiais nė trupučio neabejoja nei sirgaliai, nei federacijos vadovai, nei rinktinės treneris D.Itoudis.

„Gianniui patinka rinktinėje, jam patinka atstovauti Graikijai ir jis tai ne kartą įrodė. Bet šią vasarą jis privalėjo laikytis „Bucks“ gydytojų nurodymų. Mes džiaugiamės, kad turime Giannį. Nors ne šiais metais, bet jis nori padėti rinktinei“, – apie vieną geriausių pasaulio krepšininkų kalbėjo D.Itoudis.

Veteranai norėjo pailsėti

G.Antetokounmpo – neabejotinai didžiausią įtaką Graikijos rinktinės žaidimui turintis krepšininkas. Tačiau jis – ne vienintelis pajėgus krepšininkas, šią vasarą neatvykęs į rinktinę.

Treneris D.Itoudis stovykloje nesulaukė G.Antetokounmpo jaunesniojo brolio Kosto, Tylerio Dorsey, veteranų Kosto Slouko ir Nicko Calatheso.

K.Antetokounmpo, kaip ir jo brolis Giannis, negali žaisti dėl traumos.

Graikų kilmės amerikietis T.Dorsey, kuris turi natūralizuoto krepšininko statusą, ilgai delsė atsakyti, ar atvyks į rinktinę, kol galiausiai D.Itoudis paskelbė, kad vienintelę natūralizuoto krepšininko vietą komandoje užims šiais metais Graikijos pasą gavęs amerikietis Thomasas Walkupas.

Dėl T.Dorsey graikams daug nesklandumų kildavo ir anksčiau. Nors gynėjas dar praėjusio dešimtmečio viduryje žaidė Graikijos vaikinų rinktinėje, vėliau jis ne kartą atsisakė atvykti į vyrų rinktinė dėl neaiškių priežasčių ir Graikijai atstovavo vos viename didžiajame turnyre – 2022 metų Europos pirmenybėse.

Jei T.Dorsey išsisukinėjimai kai kuriuos graikų sirgalius erzina, tai šią vasarą pailsėti nusprendusiems K.Sloukui ir N.Chalathesui niekas nepriekaištauja. 33 metų K.Sloukas nuo 2011 metų nepraleido nė vieno didžiojo turnyro, 34 metų graikų kilmės amerikietis N.Chalathis, kuris, skirtingai nei T.Dorsey, neturi natūralizuoto žaidėjo statuso, nuo 2009 metų praleido tik vieną turnyrą – 2013 metų Europos pirmenybes.

„K.Sloukas, N.Chalathis ir T.Dorsey pernai buvo svarbi mūsų komandos dalis. Mums jų trūks, – sakė Graikijos krepšinio federacijos prezidentas Vaggelis Liolios. – K.Sloukas ir N.Chalathis praėjusį sezoną patyrė kelias nedideles traumas, tų komandų tvarkaraštis buvo labai apkrautas, todėl jiems

reikėjo padaryti pertrauką. Gerbiame jų sprendimą. Jie nepalieka rinktinės ir ketina joje žaisti kitais metais“.

Beje, N.Chalathis yra vienas iš dviejų 2009 metų Europos pirmenybių prizininkų, kurie vis dar tęsia karjerą. Kitas vis dar žaidžiantis J.Kazlausko komandos narys yra taip pat graikų kilmės amerikietis Kosta Koufos, kurio karjeros kreivė jau senokai smuko žemyn. K.Koufos praėjusį sezoną rungtyniavo Londono „Lions“ klube.

Neįvykęs sugrįžimas

Graikijos rinktinė dar vieną didelį nuostolį patyrė jau nuvykusi į Manilą. Prieš pat pasaulio pirmenybes per treniruotę rankos pirštą susižeidė Dinos Mitoglou, kuriam buvo numatyta vieta komandos pagrindiniame penkete.

Iš rikiuotės iškritęs D.Mitoglou išskrido namo ir tikriausiai turės praleisti klubų sezono pradžią, o Graikijos rinktinėje liko vienuolika krepšininkų.

Beveik pusantrų metų nežaidęs D.Mitoglou šią vasarą į rinktinę grįžo gana netikėtai. Puolėjas buvo atskirtas nuo krepšinio, kai 2022 metų pavasarį jo dopingo mėginyje buvo rasta draudžiamų medžiagų.

FIBA diskvalifikavo tuo metu Milano „Olimpia“ klubui atstovavusį krepšininką net 32 mėnesiams, bet D.Mitoglou kreipėsi į Sporto arbitražo teismą (CAS) ir bausmė buvo sušvelninta perpus. Krepšininkas nuo liepos mėnesio gali vėl dalyvauti varžybose. Teigiama bylos baigtis padėjo D.Mitoglou rasti ir naują darbovietę. Jis sudarė sutartį su „Panathinaikos“ klubu, į kurį grįžta po dviejų sezonų pertraukos.

Per pasiruošimo stovyklą ir draugiškas rungtynes D.Mitoglou pasirodė taip, kad treneriui D.Itoudžiui nekilo abejonių, jog šis aukštaūgis reikalingas rinktinei.

Susižeidus D.Mitoglou ir Graikijos rinktinėje likus mažiau krepšininkų, treneris D.Itoudis prisiminė jau keliolika metų sklandantį, bet vis neįgyvendinamą sumanymą leisti komandoms per didžiuosius turnyrus registruoti ne dvylika, bet keturiolika krepšininkų. „Privalome apie tai pasikalbėti su FIBA vadovais“, – sakė D.Itoudis.

Treneris džiaugiasi naujoku

Nors trūksta ryškiausios puolimo žvaigždės ir abiejų labiausiai patyrusių įžaidėjų, Graikijos rinktinėje liko keletas šilto ir šalto mačiusių krepšininkų. Kostas Papanikolaou (33, 203), Ioannis Papapetrou (29, 206), Giorgos Papagiannis (26, 220) daug metų praleido stipriausiuose Graikijos klubuose Pirėjo „Olympiakos“ bei Atėnų „Panathinaikos“, Thanasis Antetokounmpo (31, 201) kartu su jaunesniuoju broliu Gianniu žaidžia „Milwaukee Bucks“ komandoje.

Eurolygoje nepasimetė ir prieš trejus metus „Olympiakos“ pakviestas Giannoulis Larentzakis (29, 196).

O šiais metais pakeisti į rinktinę neatvykusius įžaidėjus bando natūralizuotas amerikietis, buvęs Kauno „Žalgirio“ atakų organizatorius Thomasas Walkupas (30, 193).

Kol kas D.Itoudis yra labai patenkintas naujoku iš JAV. „Thomasas žaidžia taip, tarsi rinktinei atstovautų daug metų. Jis puikiai supranta jam skirtą vaidmenį“, – po grupės varžybų amerikietį gyrė Graikijos rinktinės treneris.

Vis dėlto nemažai Graikijos rinktinės krepšininkų nėra užgrūdinti aukščiausio lygio varžybose. Keli krepšininkai iki šiol geriausiu atveju šildė „Olympiakos“ ar „Panathinaikos“ atsarginių suolą arba žaidė silpnesniuose Graikijos klubuose.

Kita vertus, jaunesnieji krepšininkai bando pasinaudoti kiekviena galimybe. Tai pasaulio pirmenybių pirmajame etape geriausiai pavyko šią vasarą sutartį su Vitorijos „Baskonia“ sudariusiam jauniausiam rinktinės žaidėjui Nikui Rogkavopoului (22, 203)

Dvi pergalės ir pralaimėjimas

Graikijos rinktinė pirmajame pasaulio pirmenybių etape žaidė C grupėje. Pirmosiose rungtynėse graikai nesunkiai nugalėjo Jordanijos komandą 71:92 (G.Larentzakis 19, Th.Walkupas ir I.Papapetrou po 13), antrajame ture nepasipriešino JAV rinktinei, kuriai nusileido 81:109 (G.Papagiannis 17, N.Rogkavopoulos 14).

Labai rimtu išbandymu tapo trečiosios rungtynės, kurios lėmė, kas grupėje užims antrąją vietą ir pateks į kitą etapą. Šiose rungtynėse Graikijos krepšininkai po sunkios kovos įveikė Naujosios Zelandijos komandą 83:74 (I.Papapetrou 27, G.Larentzakis 20, Th.Walkupas 10).

Graikai antrajame kėlinyje atsiliko net 15 taškų skirtumu, bet po pertraukos sugebėjo suderinti žaidimą. Nors įtampa tvyrojo iki paskutinių minučių, teisę antrajame etape susigrumti su Lietuvos krepšininkais iškovojo Graikijos rinktinė.