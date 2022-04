Prieš labdaringą pasaulinį bėgimą „Wings For Life“ – galimybės treniruotis su žinomais sportininkais

Nors šiame bėgime svarbiausia yra dalyvauti, organizatoriai kviečia jam tinkamai pasiruošti. Su Sporto rėmimo fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės pagalba, kiekvieną trečiadienį iki pačio renginio vyksta nemokamos treniruotės su žinomais sportininkais.

MB „Runner Patch“ organizuojamos treniruotės vyksta Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Sostinėje bėgikai gali rinktis sraigtasparnio aikštelėje netoli Baltojo tilto. treniruotes veda Jaunius Strazdas – įvairių bėgimo renginių prizininkas bei Lietuvos triatlono čempionas.

Kaune treniruotės prasideda prie Soboro, o jas veda patyręs bėgikas Aurimas Skinulis, įvairiausių bėgikų bei estafečių Lietuvoje bei užsienyje dalyvis ir prizininkais.

Klaipėdos Atgimimo aikštėje į treniruotes kviečia Gediminas Simutis – sveikatingumo instruktorius, Lietuvos ekstremalaus bėgimo vicečempionas ir estafetės „Red Bull 211“ nugalėtojas. Treniruotės kiekvieną trečiadienį prasideda 18 val.

Pirmieji bėgimo užsiėmimai vyko šią savaitę.

„Pirmoji treniruotė pavyko tikrai neblogai. Žmonių susirinko ne itin daug, tačiau dėl to tik geriau buvo atėjusiems, nes galima skirti daugiau dėmesio kiekvienam. Suteikiau asmeninių patarimų – tiek bėgimo technikos, tiek treniravimosi klausimais, ko nebūtų pavykę padaryti susirinkus dideliam žmonių skaičiui“, – sakė J. Strazdas.

Tuo tarpu Klaipėdoje bėgikų dėmesiu G. Simutis nesiskundė.

„Ačiū Klaipėdos atletams ir atletėms, kurie atvykote ir šturmavote Jono kalnelį. Klaipėdos miesto širdis tiek bėgikų vakarop vienoje krūvoje, išskyrus renginius, dar nėra mačiusi. Bėgome už tuos, kurie turi stuburo traumas. Dar du trečiadienius laukiame visų Atgimimo aikštėje ir su „Red Bull“ įgausime ne tik sparnus, bet ir pilnai pripumpuotas kojas“, – įspūdžiais dalinosi G. Simutis.

Į treniruotes, kaip ir į patį „Wings For Life“ bėgimą, kviečiami visi, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo.

„Pirma treniruotė prasidėjo trumpu apšilimu, tempimo ir kitais pratimais, o tuomet – lengvas bėgimas. Pakankamai lengvas, kad kartu galėtų bėgti ir mažesnę bėgimo patirtį turintys žmonės. Dėl to į šias treniruotes kviečiam tiek pradedantys, tiek ir daugiau patirties turintys bėgikai. Kai bėgdamas užmetu akį į susirinkusiųjų bėgimo techniką ir pamatau taisytinų dalykų, tai suteikiu asmeniniu patarimų. Visada smagiau bėgti kartu, įdomu susipažinti su naujais žmonėmis, turinčiais bendrų pomėgių. Taip net nepastebi kaip prabėga laikas, o ir bėgimas lengvesnis, nes padeda atitrūkti nuo blogų minčių“, – pasakojo J. Strazdas.

J. Strazdas pabrėžia, kad bėgimas, kaip ir bet kokia kita veikla, reikalauja tam tikrų žinių. Dėl to visada gerai yra turėti patirties turintį žmogų, arba dar geriau – trenerį, kuris atsakytų į kylančius klausimus.

„Dauguma pradedančiųjų bėgioti savo pirmosiose treniruotėse persistengia ir pavargsta. Dėl to pradžia visada turi būti lengva. Jei žmogus nori pradėti bėgioti po ilgos pertraukos, per pirmas treniruote netgi patartina kombinuoti bėgimą su ėjimu. Pasivaikščiojimai po kalnuotesnes vietoves taip pat gali padėti paruošti kūną bėgimui jo nepertempiant. Pradėti daryti pagreitėjimus, sprintus reikia tik po to, kai jau kurį laiką yra bėgama ramiu tempu“, – patarimų negailėjo J. Strazdas.

Artimiausia treniruotė vyks balandžio 27 dieną.