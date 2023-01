Nematomi herojai – ką dėl vaikų karjeros tenka aukoti sportininkų tėvams?

18-metis Lietuvos talentas šiemet pilnai perėjo į vyrų tenisą ir jau spėjo laimėti pirmąjį profesionalų turnyrą. Sausio 21 dieną Lietuvoje vykusiame „Vilnius Cup 2023“ turnyre lietuvis pranoko visus varžovus ir prezidento Gitano Nausėdos akivaizdoje iškėlė savo pirmąjį trofėjų į viršų.

Po finalo susirinkusi lietuvių minia dėkojo E.Butvilui už pergalę ir suteiktas geras emocijas. Tokią pačią padėką atidavę ir pats Edas, tačiau pirmiausiai ją skyrė ne publikai, o didžiausiai savo gerbėjai – mamai.

Iš tiesų, galbūt per dažnai pamirštama, kas sportininkus atvedė į sportines aukštumas ir ką dėl to turėjo paaukoti kiti žmonės. Tad lrytas.lt nusprendė išsiaiškinti, kokį kelią reikėjo nueiti ne pačiam sportininkui, o jo tėvams.

Nuo gimimo užprogramuotas sportininko kelias

Edas augo sportininkų šeimoje. Jo močiutė buvo stalo teniso Tarybų Sąjungos čempionė, senelis ir mama taip pat žaidė stalo tenisą. Jo brolis Evaldas – buvęs profesionalus krepšininkas, o tuo tarpu būtent Edo tėtis ir žaidė tenisą.

Edui sportininko karjera buvo užprogramuota dar prieš gimimą. Evaldas nusprendė padėti tėvams ir išrinko jaunesniojo brolio vardą. Vyresnysis brolis apie įprastus lietuviškus vardus nemąstė ir savo brolį pavadino tuometinio Kauno „Žalgirio“ dievuko vardu – Edo Cotos.

Tik išmokęs vaikščioti E.Butvilas jau gavo krepšinio lentą, tačiau krepšinio keliu Edas nepasuko. Prie to svariai prisidėjo Edo mama Dana.

„Pati augau sportininkų klasėje. Klasėje buvo 22 berniukai futbolininkai ir 11 mergaičių. Pas futbolininkus buvo spardymaisi, spjaudymaisi, keiksmažodžių išsiliejimai.

Vyresniajam sūnui žaidžiant krepšinį mačiau, kaip treneris galėdavo trenkti vaikui per veidą, kad šis užsivestų. Tuo tarpu tenise matėsi išvystyta kultūra ir visa ta aplinka paliko labai gražų įspūdį“, – sprendimą pasukti teniso keliu lrytas.lt portalui pasakojo D.Butvilienė.

Edas Butvilas nuo vaikystės turėjo tobulas sąlygas žaisti tenisą. Jo tėtis Tomas buvo teniso treneris, tad Edas jau nuo dviejų metų galėjo laiką leisti teniso aikštelėje. D.Butvilienė teniso naudą ankstyvame amžiuje įžvelgia keliuose dalykuose.

„Jeigu būtų mano valia, visus vaikus nuo dviejų metų leisčiau į tenisą. Tenise maždaug po keturių metų vaikai išmoksta būti individualistais, tampa kultūringesni, o vėliau nesunku pakeisti į sporto šaką – ar tai būtų krepšinis, ar futbolas“, – kalbėjo tenisininko mama.

Pirmieji žingsniai profesionalaus teniso link

E.Butvilas ankstyvoje paauglystėje pradėjo skinti pergales tarptautiniuose turnyruose ir tėvai suprato –laikas keisti aplinką. Edo tėvai aktyviai ieškojo, kokioje teniso akademijoje jų sūnus galėtų treniruotis daugiau ir jau 12 metų pirmą kartą paliko Lietuvą.

„Žinojome, kad reikia žaisti labai daug turnyrų, nes kitaip neišvystysi savo psichologinio tvirtumo, nepažinsi žaidėjų, nes Lietuvoje tiek žaidėjų nėra. Pirmą kartą į užsienį išvažiavome labai anksti, kai Edui dar buvo 12 metų, į „Vavassori“ akademiją Italijoje“, – kalbėjo D.Butvilienė.

Visgi, Italijoje E.Butvilas su mama ilgai neužsibuvo. Jau po 3 mėnesių lietuviai sugrįžo į namus, o tenisininko mama teigia, kad būtent jos buvimas šalia leido suprasti, kad žingsnis išvažiuoti į užsienį dar buvo per daug ankstyvas.

„Kaip sakoma, mama turi labai daug žinoti apie vaiką – jo fiziologiją, kaip jisai auga. Edas tuomet buvo mažiukas, liesas, daug sirgo. „Vavassori“ buvo sudarytas jau profesionalaus žaidėjo grafikas ir supratau, kad vaikui, per augimo metus, gali įvykti daug problemų. Gali neišvystyti kaulai, sąnariai, psichologiškai palūžti ar dar kažkas. Treneriai su juo daug dirbo, dėjo pastangas, sakė, kad yra labai perspektyvus, bet dar buvo per anksti.

Galiausiai Edas Lietuvą paliko 16 metų, kuomet jo kūnas jau buvo susiformavęs. Jaunasis tenisininkas su mama išsikėlė į Ispaniją, „Atletico Montemar“ akademiją.

Pasiaukojimas ir džiaugsmas dėl vaikų

Prieš Edo tėvams nusprendžiant ar dės visas pastangas, kad jų sūnus taptu profesionaliu sportininku, D.Butvilienė planavo atidaryti savo kirpyklą. Visgi, viską apgalvojusi tenisininko mama atsisakė šios idėjos ir nusprendė visą laiką bei pinigus investuoti į Edą.

Dabar Dana savo sūnui atiduoda visą savo laiką. Mama metė savo darbus Lietuvoje ir rūpinasi savo sūnumi lydėdama šį per visą pasaulį.

Pasak D.Butvilienės, profesionalios karjeros siekiančiam sportininkui paprasčiausiai neužtenka laiko susitvarkyti su namų ruošos darbais.

„Jo grafikas – atsikelia 7 valandą ryto. Per pusvalandį aš jam sudedu pusryčius, vitaminus, drabužius, kad į pirmą treniruotę 8 val. ryto išeitų tuščia galva. Turėdamas 3–4 valandų pertrauką jis grįžta namo, kur gauna šviežiai padaryta maistą, nueina pamiegoti pusvalandį, atsikelia ir vėl išvažiuoja su tuščia galva.

Jeigu jam reikėtų vaikščioti į parduotuvę, galvoti ką pasidaryti valgyti, viską išsiskalbti. Kada sportininkui dar reikia padaryti buities darbus, jeigu taip kiekvieną dieną sportuoji. Žmogus vakare jau grįžta pavargęs, o jam dar reikia psichologei atsiskaityti, mokykla irgi nebaigta, reikia paruošti pamokas ir atsiskaityti darbus. Aš pati pavargstu tokį darbą dirbdama visą dieną.

Jeigu nėra kas padeda, prasideda – nuovargis, prastos treniruotės, palūžimas psichologiškai“, – apie nelengvą sportininkų gyvenimą kalbėjo D.Butvilienė.

Dana savo tokio sprendimo nei kiek nesigaili. Mama teigia suprantanti, jog per tą laiką galėjo susikurti savo karjerą, užsidirbti daug pinigų, tačiau jau džiaugiasi gauta grąža.

„Kaip mama esu tokio požiūrio – mano laimė yra investicija į vaikus. Jeigu man reikėtų ir nieko neduočiau savo vaikams galėčiau sau statyti namus. Bet tiek pirmam, tiek antram vaikui atidaviau viską. Pas mane laimė yra atiduoti pinigus vaikams.

Būna kas sako „patys pasidarys, patys pasistatys“. Bet mane atvirkščiai – ką duosi vaikui, tau vėliau grįš didelė, didelė grąža ir turėsi tokį džiaugsmą, kurie investavę į save neturėjo.

Kaip Edui esu dėkinga, kad galėjau pamatyti 40 pasaulio šalių. Turėjau galimybių pabendrauti su tiek daug žmonių, įžymybių. Aš tiek pinigų turėdama nebūčiau tiek daug pamačius, nebūčiau tiek šalių apkeliavus“, – džiaugėsi jaunojo tenisininko mama.

Edą lydinti sėkmė

Dana Butvilienė neslepia – jos sūnui palankiai susidėliojo daug galimybių, jog šis galėtų siekti profesionalios karjeros.

„Mums buvo laisvas kelias – norėdavome, išvažiuodavome į Šiaulius pasitreniruoti, į Vilnių išvažiuodavome, jeigu reikia ir į užsienį. Nebuvome prie nieko pririšti ir patys kontroliavome visą eigą.

Būdavo, jog važiuoji iš vienų varžybų iš karto į kitas ir taip kelias savaites be sustojimo. Aš ieškodavau jam partnerio dvejetų varžybose, o ieškodavau, kad šis būtų su treneriu, jog Edas galėtų ryte ir vakare eiti į treniruotes sparinguotis, o treneris jam duotų patarimų. O partneriai būdavo kitų šalių pirmos raketės – vokiečiai, ukrainiečiai, rusai, tad mums tai iš karto būdavo papildomas pliusas“, – lrytas.lt portalui sakė D.Butvilienė.

2021 metais Lietuvoje buvo suorganizuotas pirmasis „Challenger“ turnyras šalies. Sportininko mama juokauja, kad pasaulis tiesiog nori, jog jos sūnui sektųsi.

„Dabar įšoko į tokį traukinį, kur Lietuvoje tokių renginių niekada nebuvo. Toks jausmas, kad jam kelyje visur kažkas padeda. Mes padėjome, dabar Lietuva padeda“, – apie sūnaus sėkmę kalbėjo Dana.

Rafaelio Nadalio padėka

2022 metais E.Butvilas dalyvavo visuose „Grand Slam“ turnyruose, o „Australian Open“ čempionate jaunasis Lietuvos talentas gavo galimybė laiką praleisti su vienu geriausiu planetos tenisininku – Rafaeliu Nadaliu. Lietuvio persirengimo spintelė buvo šalia ispano.

Tačiau šis įvykis galimai labiau įsimins pačiai D.Butvilienei negu jos sūnui, kadangi būtent jai asmenines padėkas skyrė R.Nadalis.

„Prasilenkiant koridoriuje su R.Nadaliu Edas manęs paklausė ar nenoriu nuotraukos su juo. R.Nadalis jau buvo prie lifto ir kažkaip nepatogu jau buvo prašyti, bet Edas tiesiog nubėgo prie jo ir pasakė, kad jo mama norėtų nuotraukos kartu.

Kas mane nustebino labiausiai, jog jis nusifotografavęs su manimi pradėjo dėkoti man, už tai, ką darau dėl savo sūnaus.

Man tai tik dar kartą buvo įrodymas, kaip tenisininkams svarbu yra šeima ir juos supantys žmonės. Pažiūrėkite į geriausius žaidėjus, juos visada supa šeima, kuri aukojosi dėl jų“, – nepamirštamais atsiminimais dalijosi D.Butvilienė.

Į šoną nustumtas Harvardo pasiūlymas

E.Butvilui šie metai yra paskutinieji mokykloje, o po jų jaunasis tenisininkas planuoja tęsti mokslus ir aukštojoje mokykloje.

Jaunasis teniso talentas sudomino ir garsiausius JAV universitetus. Lietuvį savo gretose siekia išvysti ir Harvardo universitetas, tačiau 18-metis linksta Klaipėdos universiteto link.

Kaip teigia D.Butvilienė, čia būtų sudarytos visos sąlygos nesunkiai derinti mokslus su tenisu, o siekiant profesionalo karjeros Harvardo universitetas galėtų tik maišyti.

„Kaip profesionalas tu negali mokintis kokiame Harvarde ir žaisti tenisą kaip koks profesionalas. Profesionalus sportas liktų šalyje.

Kas iš to, jei jis turės Harvardo tą popieriuką, bet vis tiek to darbo nedirbs. Kam krauti į galvą to, ko nereikia. Jeigu nori tenise eiti toliau, kas iš to, kad būsi pabaigęs Harvardą?

Atsižvelgiame, kad turėtų aukštąjį mokslą ir galėtų žaisti profesionaliai. O dėl universiteto Lietuvoje sakėme kam tas Vilnius, kam tas Kaunas, kai turime Klaipėdą. Tai gimtasis miestas. Viską, ką galime atiduodame Klaipėdai. Tegul žino, kad iš Klaipėdos miesto“, – apie duoklę gimtajam miestui kalbėjo D.Butvilienė.