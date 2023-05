2017 metais pasaulio čempionate triumfavęs M.Džiaugys užsidirbo rentą, tačiau po įvykusio konflikto su LIF vadovais Mindaugu Griškoniu ir Sauliumi Ritteriu, federacija siekia nutraukti irkluotojo finansavimą.

Konfliktas prasidėjo, kuomet LIF rinktinės treneriu paskyrė Mykolą Masilionį. Jam treniruojant rinktinę, lietuviai pasiekė didžiausias pergales, tačiau jo paskyrimas pradžiugino ne visus.

2020 metais Lietuvos sportininkai išreiškė nepasitenkinimą M.Masilionio treniravimo metodais, o vėliau treneris pasiprašęs atostogų buvo pastebėtas dirbantis su Rusijos rinktine.

Tuomet M.Masilionio darbas Lietuvoje baigėsi ir specialistas pradėjo treniruoti rusus. Be abejo, Rusija nebūtų Rusija, jeigu ten lietuvio treniruojami sportininkai nebūtų įsivėlė į dopingo skandalus.

Galiausiai Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, 33-ejų M.Masilionis paliko šalį, o LIF prezidentas M.Griškonis nusprendė M.Masiolinį grąžinti į Lietuvos rinktinę.

M.Džiaugys su dar keliais sportininkais sukilo prieš tokį sprendimą ir išsireikalavo, kad jie galėtų nedirbti su M.Masilioniu. Federacijai toks sportininkų žingsnis nepatiko.

Nori atimti valtį, irklus ir finansavimą

M.Džiaugys gegužės 10 dieną paviešino LIF laišką. Jame buvo pranešta, jog M.Džiaugys nebuvo atrinktas į komandą dalyvaujančią 2023 m. Europos ir pasaulio čempionatuose ir dėl to liepė grąžinti LIF priklausantį sporto inventorių: valtį ir irklus.

Taip pat federacija pridėjo, kad nebebus nebus vykdomas sportininko finansavimas LIF ir Nacionalinės sporto agentūros skirtomis lėšomis.

Irkluotojas nieko nelaukęs kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministrę J. Šiugždinienę ir Nacionalinę sporto agentūrą prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

„Lietuvos irklavimo federacija (toliau – LIF) š. m. gegužės 9 d, informavo mane, Martyną Džiaugį, kad iš manęs atimamas treniruotėms skirtas sportinis inventorius – valtis ir irklai. Taip pat rašte nurodyta, kad „sportavimo finansavimas toliau nebus vykdomas LIF ir Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aukšto meistriškumo sporto programai skirtomis lėšomis“.

LIF rašte nurodoma, kad tolesnis finansavimas nutraukiamas ir atimamas treniruotėms būtinas sportinis inventoriaus, nes š. m. balandžio 29–30 d. atrankos varžybose Trakuose neatsirinkau į Lietuvos rinktinę. Informuoju, kad minėtų varžybų pusfinalyje užėmiau 2 vietą ir patekau į Top 8 kas ir buvo siekiamybė nurodyta atrankos kriterijuose, tačiau kovoti finale negalėjau dėl sveikatos problemų (rizikuoti nenorėjau dėl atsinaujinusių nugaros skausmų). Taip bandoma kerštauti man už tai, kad paviešinau LIF vidines problemas.

Nesutarimai tarp LIF ir skirtingą nuomonę išsakančių sportininkų nebe pirmą kartą išryškėjo 2022 m. pabaigoje, kai su kolegomis atsisakėme dirbti su treneriu M. Masilioniu. Šis treneris 2020 m. pabaigoje atostogų metu Turkijoje treniravo ne kartą už draudžiamų preparatų vartojimą baustą Rusijos irklavimo rinktinę ir apie tai oficialiai nebuvo informavęs LIF. Be to, atsižvelgdami į ankstesnę darbo su šiuo treneriu patirtį, pažymėjome, kad mums nepriimtini ir šio trenerio darbo metodai. Dėl šio konflikto man ir Dovydui Nemeravičiui teko šį sezoną treniruotis atskirai nuo Lietuvos rinktinės. Mes, du valstybės stipendijas gaunantys sportininkai, buvome palikti be trenerių ir medicininės priežiūros, į stovyklą Ispanijoje keliavome nuosavu automobiliu, valtis veždami ant stogo ir miegodami automobilyje.

Šiuo metu gaunu valstybės stipendiją už 2020 m. Europos čempionate iškovotą 3 vietą ir turiu tikslą atstovauti Lietuvai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Atrankos į rinktinę varžybų metu įrodžiau, kad šiuo metu esu vienas stipriausių irkluotojų Lietuvoje ir realus kandidatas padėti iškovoti Lietuvai kelialapį į olimpines žaidynes. Vis dėlto, neturint reikiamo inventoriaus treniruotėms, tai padaryti neįmanoma.

Nacionalinė sporto agentūra praėjusių metų pabaigoje jau padėjo, kad mes su D. Nemeravičiumi rastume kompromisinį sprendimą konflikte su LIF. Prašau padėti tarpininkauti ir šįkart, nes mano sportinė karjera pakibo ant plauko. Dėl blogos atmosferos, psichologinio spaudimo Lietuvos rinktinėje tituluoti, pajėgiausi irkluotojai ir treneriai pasitraukia iš didžiojo sporto, nenoriu, kad tas pats likimas ištiktų ir mane.

Valstybė į mane investuoja didelius pinigus, todėl noriu pateisinti lūkesčius ir toliau atstovauti Lietuvai aukščiausio lygio varžybose“, – laiške rašė M.Džiaugys.

Federacija kaltę verčia M.Džiaugiui

Praėjus vos kelioms valandoms po M.Džiaugio kreipimosi, į situaciją sureagavo LIF generalinis sekretorius S.Ritter.

„Lietuvos irklavimo federacija gegužės 9 dieną kreipėsi į irkluotoją Martyną Džiaugį su prašymu grąžinti LIF priklausantį sporto inventorių ir pranešė, kad nebus vykdomas tolimesnis sportavimo finansavimas aukšto meistriškumo sporto programai skirtomis lėšomis.

Jau kitą dieną M.Džiaugys laišku kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrę Jurgitą Šiugždinienę bei Nacionalinę sporto agentūrą prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, nušviesdamas situaciją.

LIF generalinis sekretorius Saulius Ritter primina, kad prašymas ir informacija sportininkui buvo išsiųstas vadovaujantis šių metų vasario mėnesį patvirtinta rinktinių formavimo atrankos sistema bei balandžio 29–30 d. Trakuose vykusios atrankos regatos rezultatais.

„Rinktinės sportininkai turi teisę naudotis LIF inventoriumi, tačiau sportininkui, nepakliuvusiam į rinktinės sąrašą, inventorius nepriklauso. Jis turi būti perduotas į rinktinę atsirinkusiam sportininkui“, – tvarką priminė S.Ritter.

Atrankoje M.Džiaugys vienviečių pusfinalyje užėmė antrą vietą ir iškovojo teisę varžytis finale, tęsti atranką į kitas įgulas. Tai savo laiške ministrei pabrėžė pats sportininkas, išreiškęs ambicijas startuoti ir Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

„Ambicijos yra labai gerai. Džiaugiuosi, kad sportininkas jų turi, – sakė S.Ritter. – Tačiau faktas yra toks, kad tarp stipriausiųjų aštuonių sportininkų M.Džiaugio nebuvo. Jis dalyvavo pusfinalyje, bet finale dalyvauti atsisakė. Nesulaukėme jokių pažymų apie jo sveikatos būklę. Tiesiog vienas iš rinktinės trenerių pasakė, kad M.Džiaugys finale nedalyvaus. Pagal oficialią tvarką, jei priežastys yra medicininės, turi būti užpildyta rinktinės gydytojo pasirašyta pažyma bei regatos vyriausiojo teisėjo pasirašyta pažyma. Šių pažymų mes nesulaukėme“.

M.Džiaugys išplatintame laiške dėstė, kad dviems valstybės stipendijas gaunantiems sportininkams – jam bei Dovydui Nemeravičiui – šį sezoną teko treniruotis atskirai nuo Lietuvos rinktinės. Pabrėžiama, kad sportininkai buvo palikti be trenerių ir medicininės priežiūros, į stovyklą keliavo nuosavu automobiliu, valtis veždami ant stogo ir miegodavo automobilyje.

„Jie nebuvo palikti likimo valiai. Tai buvo išankstinis susitarimas, pagal jų pateiktas sąlygas, – sakė S.Ritter. – Sportininkai norėjo treniruotis atskirai. LIF vykdomasis komitetas nusprendė padaryti išimtį ir leido jiems treniruotis atskirai nuo komandos, esant poreikiui organizuojant priemones, kurios gali būti reikalingos. Tai buvo aiškiai suformuluota. Susitarta buvo, kad tai negali viršyti vieno sportininko, kuris treniruojasi centralizuotai kartu su visa komanda, finansavimo dydžio“.

S.Ritter išsakė apmaudą, kad bendravimas vyksta viešojoje erdvėje.

„Nėra bandymų spręsti problemų ir apie jas diskutuoti federacijos viduje. Tai kiek neramina. Apie sportininkų lūkesčius ir norus sužinome iš žiniasklaidos. Nemanau, kad tai yra teisingas kelias. Esame linkę bendrauti ir spręsti visas problemas kartu“, – teigė LIF generalinis sekretorius.

Rinktinės gydytojo pakišta kiaulė

„Čia vyksta tęsinys. Jie nori susidoroti iki galo, nesugeba pripažinti, kad jie buvo neteisūs ir darė nesąmonės“, – konfliktą tarp federacijos ir savęs paaiškino M.Džiaugys.

Su lrytas.lt kalbėjęs 36-erių M.Džiaugys sureagavo į LIF laišką. Laiške buvo teigiama, kad apie sportininko sveikatos būklė nebuvo pranešta, tačiau irkluotojas patikino, jog pas rinktinės gydytoją jam teko praleisti nemažai laiko ir klaidą padarė būtent jis.

„Aš pas rinktinės gydytoją gulėjau valandą laiką dėl nugaros. Jie parašė, kad buvo nesutvarkyti dokumentai, bet ne aš juos rašau, aš nesu gydytojas. Atėjau su nusiskundimu, pasakiau, kad negaliu toliau dalyvauti, suaktyvėjo skausmai. Turiu problemų su nugara, buvo nulūžęs disko gabalėlis, sužaidė nervą, dėl to esu atsargus.

Jie tiesiog bando išsisukti. Nieko, bus agentūrų akistata, jei reikės kviesime gydytoją, kodėl nesupildė dokumentų. Manyčiau, jog jis tiesiog gavo spaudimo iš federacijos. Kai kuriems treneriams neleidžia su mumis bendrauti, sako, jog darome blogą įtaką. Vyksta nesąmonės, mobingas“, – situaciją papasakojo M.Džiaugys.

Atrankoje antrą geriausią rezultatą pasiekęs M.Džiaugys galiausiai buvo išbrauktas iš pirmojo aštuntuko ir tuo remiantis iš irkluotojo norima atimti valtį ir irklus.

Tiesa, sportininkas atkreipė dėmesį, jog kai kuriems irkluotojams net ir rodomi geri rezultatai nepadeda išvengti federacijos kirčių.

„Jie sako, kad nepatekau į aštuntuką, bet Mantas Juškevičius patekęs į aštuntuką ir dalyvavo finale, bet iš jo jau atėmė įrangą. Jis taip pat gruodžio sukilo prieš dabartinę valdžią. Ilgą laiką jis irgi buvo rinktinėje, tačiau baigėsi jo stipendija, nepavyko jos prasitęsti. Jam nebelikus stipendininku, federacija jį sulygino su žmogumi iš gatvės.

Mantui ir Povilui Juškevičiams buvo pasakyta „darote kontrolinius testavimus ir pagal juos vešime į stovyklą“. M.Juškevičius juos darė geriau negu prezidentas Mindaugas Griškonis, bet jo neėmė į stovyklą. Tiesiog yra bandymas susidoroti, nes šnekama garsiai. Dabar jį netgi ištrynė iš kontaktų, kuriems eina informaciniai laiškai apie įvairias atrankas ar panašiai.

Aš, kai dar esu stipendininkas, galiu kelti kažkokį triukšmą, nes valstybė į mane investuoja didelius pinigus, kad būčiau pasiruošęs, o jie ima ir meta mane lauk. Jų interesas turėtų būti mane turėti, ruošti, kad gaučiau kelialapį į olimpiadą ar laimėčiau medalius, o jie prieštarauja valstybės interesui. LIF tik randa smulkią spragą ir bando ja pasinaudoti, kaip išdurti“, – lrytas.lt portalui teigė M.Džiaugys.

Federacija bijo viešumo?

S.Ritter apgailestavo, jog problemos keliamos į viešumą ir jų nėra bandoma spręsti viduje. Tokie olimpinio vicečempiono žodžiai prieš federaciją sukilusį irkluotoją tik prajuokino. M.Džiaugys neabejoja – federacija bijo viešumo.

„Dabar jau tikrai nebandžiau viduje spręsti reikalų. Visus kitus kartus buvo prasėdėta n valandų susitikimuose, bet buvo tas pats, kas pešiotis su pliku žmogumi. Atėjome su problema, kad perkamas treneris, kuris mus išdavė, neturi kompetencijos dirbti su aukšto lygio sportininkais, kuris visiems sveikatą sugadino.

Jie nemato problemos, kad jis mums netinka, kad daromas psichologinis spaudimas. Vienintelė problema kurią jie mato, kad mes nuėjome į viešumą. Tada supranti, kad jie bijo viešumos ir tik jos dėka jie pradeda su mumis kalbėtis. Dėl to galėjome vykti į stovyklą. Dovydas Nemeravičius tikrai nebūtų laimėjęs, jei būtume palikti ant ledo. Šiaip, jeigu viską darai gerai, tada viešumas yra reklama“, – kalbėjo M.Džiaugys.

Pasaulio ir Europos čempionas taip pat papasakojo, kokiu būdu varžybas laimėjusio D.Nemeravičiaus vos neištiko pačio M.Džiaugio likimas.

„Dovydas buvo suklaidintas. Atrankos kriterijus buvo pakeistas likus 50 minučių iki varžybų, kad į finalą pateks pirmos trys vietos, o ne keturios. Jis žinojo, kad finišuodamas ketvirtas pateks į finalą, tad taupėsi jėgas. Galiausiai pateko į finalą tik todėl, nes man neišėjo startuoti. Ir jis laimėjo varžybas. Federacijai žinant, jog jis yra stipriausias Lietuvoje tiko, kad jis iškrenta. Man nebūtų problemų su nugara, tai jis ir būtų ir likęs devintas.

Federacijoje yra ir daugiau trenerių, kurie nėra patenkinti. Vienas prieš kelias dienas paliko federaciją, kitam pakėlė atlyginimą, kad tik neišeitų. Būna nuvažiavus į varžybas bijo su mumis pasisveikinti, žiūri kaip į raupsuotus, nes žino, kad jeigu pamatys bendraujant su mumis gali gauti per kepurę“, – situaciją nušvietė sportininkas.

Vienintelė problema – rinktinės treneris

M.Džiaugys sako, jog problema nuo sukilimo lieka ta pati – į pagrindinio rinktinės trenerio poziciją paskirtas M.Masilionis.

„Mes pasakėme, jog mums netinka tik treneris, norime sportuoti su komanda, tame pačiame ežere. Nenorėjome, kad Mykolo Masilionio pavardė būtų šalia mūsų.

Tuomet M.Masilionis mums neleido vykti kartu su komanda į stovyklą. Nenorėjome patys mašina vežtis valčių. Jie nesutiko vežti mūsų valčių, pasirūpinti viešbučiais, maitinimu. Galvojo, kad patys nesugebėsime pasidaryti plano“, – kalbėjo irkluotojas.

Paskutinis M.Džiaugio tikslas – sudalyvauti 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Sportininkas neslepia, jog jo karjeroje jau yra saulėlydis, tačiau kalbėjimu jis bando kovoti už savo garbę, svajonę bei jaunesnius sportininkus, kuriems karjera tik prasidėjo.

„Kai jokių mokslų nebaigę žmonės pradeda valdyti tokias organizacijas, gauna milžiniškus pinigus taip ir gaunasi.

Su federacijos prezidentu M.Griškoniu 20 metų buvome geriausi draugai. Su juo būčiau į karą ėjęs, bet jis suvarė peilį į mano nugarą. Dabar man duok tik tai, kas man priklauso. Jeigu valstybė manimi pasitiki, duoda stipendija, tai duok tuos mano pinigus ir viskas.

Aš pakovosiu už savo garbę. Gerai, mane išmes, bet pamatys, kas per žmonės jie yra. Jie nori tiesiog pavogti tavo svajonę, o dėl jos žmogus gali padaryti daug. Viešai kalbėti nėra sunku“, – lrytas.lt portalui kalbėjo M.Džiaugys.