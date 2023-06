Skrajojančio Norvegijos vikingo šou: pagerino net du rekordus

Pats naujausias rekordas, kurį pasiekė norvegas, buvo pasiektas birželio 15-ą dieną vykusiose „Deimantinės lygos“ varžybose. Pastarasis etapas vyko atleto gimtinėje – Oslo mieste. Sirgalių palaikymo sulaukęs bėgikas padarė tokius dalykus, kokių nebuvo padaręs joks Senojo žemyno lengvosios atletikos atstovas.

1500 m. Distanciją J.Ingebrigstenas įveikė per 3:25,95 min. ir tapo pirmuoju europiečiu šią distainciją įveikusiu greičiau nei per 3:28 min.

Norvego užfiksuotas laikas yra 6-tas geriausias per visą istoriją pasaulyje.

Be to, šis bėgimas buvo išskirtinis ir dėl to, kad net 8 sportininkai finišo liniją kirto greičiau nei per 3 su puse minutės.

„Lenktynės praėjo taip, kaip ir tikėjausi: bėgau vienas, kaip ir įprasta, o sirgaliai buvo nuostabūs. Žinojau, kad galiu bėgti taip greitai, kaip tą dariau Paryžiuje. Apie tai ir kalbama, o ne apie tai, ką darai ar kalbi treniruotėse, o tai, kaip iš tikrųjų greitai bėgi varžybose“, – po įspūdingo pasirodymo kalbėjo J.Ingebrigstenas.

Šis pasiekimas tapo dar viena ypatinga dovana tiek pačiam norvegui, tiek visiems jo sirgaliams, nes dar praėjusiame „Deimantinės lygos“ etape Paryžiuje J.Indergstenas pasiekė naują dviejų mylių (3,2 km.) pasaulio rekordą.

Atletas tuo metu distanciją įveikė per 7:54,10 min. ir daugiau nei 4 sekundėmis pagerino 26 metus gyvavusį rekordą (7:58,61 min.).