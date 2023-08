Moterų disko metimo pirmosios atrankos grupės varžybose lengvaatletė diską geriausiu bandymu nusviedė 59,98 m (59,98 m, 59,92 m, X) ir savo atrankos grupėje užėmė devintąją vietą.

„Labai džiaugiuosi pasirodymu, aišku, norėjosi mesti už 60 metrų, bet džiaugiuosi tuo stabilumu, gaila dėl to trečiojo metimo, nes visų paprašiau paploti, o kai man ploja – man sekasi geriau užsivesti, aišku, kartais, kai to adrenalino per daug, nieko ir nesigauna.

Bijojau, kad anksti varžybos, bet pastarosiomis savaitėmis treniravausi ryte ir dabar labai džiaugiuosi, kad reikėjo mesti ryte“, – po atrankos varžybų pasakojo lengvaatletė.

Iki tol I.Zarankaitė jokiame didžiajame lengvosios atletikos turnyre nebuvo metusi disko tiek toli.

Tiesa, šio rezultato lietuvei prasibrauti į finalą neužteko. Savo atrankos grupėje devintąją vietą užėmusi I.Zarankaitė liko už bendrosios įskaitos 12-uko (14 vieta).

Šeštadienį diską metęs Andrius Gudžius turėjo pastabų Budapešto stadiono sektoriui. Apie jį sekmadienį pasisakė ir Ieva.

„Kai buvo leista įteiti į stadioną ir apžiūrėti sektorių, šiek tiek išsigandau, nes jis yra truputį greitas. Mėgstu lėtesnius sektorius, tad suabejojau, bet džiaugiausi, kad ryte tas sektorius nebuvo taip įkaitęs, nebuvo taip karšta, tad nuramino“, – pasakojo sportininkė.

„Patirtis padėjo, jaučiausi daug ramiau, stabiliau, savimi taip pat pasitikiu labiau, tai prideda ramybės“, – šyptelėjo ji.

Moterų disko metimo finalo varžybos vyks antradienį, 21 val. 20 min. Lietuvos laiku.

