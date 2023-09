Nerimas ir nemiga vyresnio amžiaus žmonėms: patarė, kaip sau padėti

Nerimas ir nemiga gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį sveikatai

Šios dvi būklės gali susilpninti imuninę sistemą, turėti įtakos cukraus kiekio padidėjimui kraujyje. Taip pat, negydomas nerimas ir nemiga gali tapti lėtinių ligų atsiradimo priežastimi, todėl žmonėms neretai išsivysto diabetas, širdies ligos, depresija. Nuolatinis stresas ir nemiga gali paveikti kognityvines funkcijas ir padidinti demencijos riziką. Taigi, šios dvi sveikatos būklės neretai būna kitų, daug rimtesnių ligų atsiradimo pradžia, dėl to yra svarbu išsiaiškinti nerimo ir nemigos atsiradimo priežastis, simptomus, prevencijos būdus bei gydymo metodus.

Nemigą dažnai lemia per didelis kofeino vartojimas, nereguliarus miego tvarkaraštis, gyvenimo būdo pokyčiai, emociniai sukrėtimai ar per mažas fizinis krūvis. Tačiau miego sutrikimas gali būti ir kitų sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, vėžio, artrito, širdies bei kraujagyslių ligų ar demencijos pasekmė.

Nemigą galima atskirti pagal šiuos požymius: sunkumą užmigti, net esant nuovargiui, po miego nejaučiamą žvalumo jausmą, dienos metu atsiradusį irzlumą, sudėtingumą susikaupti ir valdyti emocijas. Vyresniame amžiuje dažnai pasitaiko nerimas, kuris atsiranda kitų lėtinių ligų fone.

Pagrindiniais nerimo simptomais būna nuolatinis minčių srautas, dirglumas, nuovargis ar jau minėta nemiga.

Miego sutrikimas ir nerimas yra tarpusavyje susijusios būklės

Siekiant apsisaugoti nuo abiejų sveikatos problemų atsiradimo reikėtų stengtis subalansuoti savo gyvenimo ritmą: laiku atostogauti, užsiimti mėgstamais, atpalaiduojančiais hobiais, taip skiriant laiko poilsiui nuo darbo. Taip pat patartina rasti ar sukurti socialinės paramos tinklą. Tai gali būti šeima, draugai ir artimoje aplinkoje esantys žmonės, kuriais galima pasitikėti ir sulaukti pagalbos, kai pasidaro sunku.

Taip pat rekomenduojama padidinti fizinį aktyvumą, daugiau judėti, vengti tabako, per didelio kofeino suvartojimo, vengti streso, laikytis subalansuotos mitybos. Jei nėra sureguliuotas miegui skirtas laikas, svarbu atsiminti, kad kiekvieną dieną keltis ryte ir vakare ruoštis miegui reikėtų tuo pačiu metu.

Be to, šių sveikatos būklių palengvinimui gali būti naudingi natūralus augaliniai vaistiniai preparatai, kurie yra skirti nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Dažna tokių preparatų problema – nepatogus vartojimas, todėl vyresnio amžiaus žmogui gali būti iššūkis laikytis nurodytų vartojimo instrukcijų. Lietuvoje yra įvairių preparatų, tarp jų ir tokių natūralių vaistinių preparatų, kurie vartojami po 1 kapsulę vieną kartą per dieną (pavyzdžiui, Lavandula angustifolia Miller (levandų) eterinio aliejaus minkštosios kapsulės). Šis vaistinis preparatas yra tradicinis augalinis preparatas, vartojamas pagal nurodytas indikacijas, pagrįstas išimtinai ilgalaikio vartojimo patyrimu.

Derėtų nepamiršti, kad prieš vartojant bet kurį vaistinį preparatą būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai. Pajutus pirmuosius nemigos bei nerimo simptomus reikėtų kreiptis į vaistininką ar gydytoją, kurie pakonsultuotų ar paskirtų tinkamą gydymą.