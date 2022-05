Visos prekės grilio sezonui – po vienu stogu

Čia galima įsigyti visko, ko gali prireikti, – nuo kepsninių, grotelių ar iešmų iki gardžiai paruoštos mėsos kepsnių.

Sezonui ruošiasi nuo rudens

Karščiu ir gerais orais lepinusi pernykštė vasara buvo neseniai pasibaigusi, kai bendrovės „Rivona“ vadybininkai vėl ėmė dairytis grilio sezonui būtinų prekių.

„Turime daug tiekėjų užsienyje, tad jau nuo rugsėjo, vos tik pasibaigus vasaros sezonui, pradedame ruoštis kitam sezonui. O su vietiniais tiekėjais, kurie tiekia anglis, įdegtukus, degiuosius skysčius ar kitas panašias prekes, pirkimus pradedame derinti sausio ir vasario mėnesiais“, – pasakojo bendrovės „Rivona“ vadybininkas Gediminas Banevičius.

Pernykštis sezonas buvo itin palankus prekiaujantiems įvairiausiomis grilio prekėmis – pavasaris atėjo gerokai anksčiau, vasara lepino puikiais orais, o žmonės mažiau keliavo dėl koronaviruso pandemijos.

„Jautėme, kad daugiau laiko buvo leidžiama prie ežerų ar upių, sodybose, žmonės daugiau gamino valgį lauke, kepė šašlykus, mėsą ar žuvį, ir tai atsispindėjo apyvartoje. Sezonas buvo tikrai puikus ir jiems, ir mums.

Šiemet norėtųsi tai pakartoti, bet pirmiausia laukiame, kad pagaliau ateitų tikras pavasaris ir atšiltų. Visi tiekėjai pristatė prekes, prekybos tinklas yra paruošęs tiek anglių, tiek kepsninių, iešmų, grotelių ir kitos būtinos įrangos. Lieka tiktai laukti gerų orų“, – kalbėjo vadybininkas.

Pasak jo, šių prekių perkamumui itin daug įtakos turi orai. Vos tik atšyla, prognozuojamas šiltas savaitgalis be lietaus – parduotuvėse iškart padaugėja pirkėjų, kurie įsigyja kepti būtinų reikmenų ar produktų.

Yra visko, ko gali prireikti

Pernai pirkėjus „Norfos“ parduotuvėse pradžiugino keraminių kepsninių akcija – jų buvo galima įsigyti už gerokai mažesnę kainą. Kokiomis naujovėmis prekybos tinklas pradžiugins šiemet?

„Ir šiemet verta nepraleisti šios akcijos – vėl pasiūlysime keraminių kepsninių. Tai vienos prabangiausių kepsninių, ir pirkėjams tai bus puiki proga jų įsigyti“, – atskleidė G.Banevičius.

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet „Norfose“ galima rasti anglimis kūrenamų metalinių grilių. Šašlykų mėgėjai gali rinktis iš kelių dydžių ir modelių šašlykinių. Pasak vadybininko, nuolat palaikomas optimalus asortimentas, kad kiekvienas pirkėjas galėtų išsirinkti kepimo įrangą pagal pageidavimus ir piniginės storį.

Be to, „Norfos“ parduotuvės visuomet turi platų asortimentą grotelių, iešmų, grilio pirštinių, šepetėlių grotelėms valyti ir kitų reikmenų geromis kainomis.

Čia pat galima įsigyti ir malkų, ir kelių rūšių anglių, kurios skiriasi frakcija ir pakuotės dydžiu: norintys kepti tik šeimai perka anglis, supakuotas po 2 ar 3 kilogramus, o kepantys daugiau – 10 kilogramų pakuotę.

„Asortimentas gana platus ir pastovus – stengiamės pasiūlyti visų reikalingiausių priemonių, kad pirkėjai, važiuodami į gamtą ar norėdami išsikepti mėsos prie namų, „Norfose“ rastų visko, ko jiems reikia“, – patikino G.Banevičius.

Šašlykai vis dar populiarūs

Kepsninė ar šašlykinė perkama kartą per keletą sezonų, o šviežia ar marinuota mėsa, kiti kepimui paruošti gaminiai – visą sezoną.

„Norfos“ vyriausiasis mėsininkas Dainius Bartošius pastebėjo, kad kaip ir kiekvieną pavasarį, taip ir šiemet, vos tik buvo galima pasidžiaugti pirmosiomis saulėtomis ir šiltesnėmis dienomis, stipriai išaugo tiek šviežios mėsos, skirtos kepti, tiek ir marinuotos mėsos, šašlykų poreikis. „Manau, kad šašlykus populiarumu dar negreit nurungs kiti marinuotos mėsos kepsniai“, – sakė jis.

Kokia mėsa pati populiariausia kepti ant grotelių?

Labiausiai perkama, pasak mėsininko, kiauliena. Jos populiarumą lemia ilgos vartojimo tradicijos, taip pat tai, kad ji tinka marinuotiems kepsniams ar šašlykams ruošti.

Kiaulieną po truputį vejasi ir vištiena, nes ją paprasta tiek paruošti, tiek iškepti. Mažiau populiari kalakutiena, ėriena ar aviena. Tai lemia tiek išskirtinis jų skonis, tiek mažesnė pasiūla bei gal didesnė pirkimo kaina.

Pati madingiausia, pasak D.Bartošiaus, – brandinta jautiena. 36 „Norfos“ parduotuvėse visoje šalyje stovi specialios jautienos brandinimo spintos, kur mėsa brandinama sausai.

„Jautiena brandinimo spintose išlaikoma mažiausiai 21 dieną, po to „Norfos“ mėsininkai iš jos paruošia trijų rūšių kepsnius – jautienos antrekotą be kaulo, jautienos nugarinę be kaulo ir išpjovą“, – pasakojo mėsininkas.

Nauji ir jau pamėgti gaminiai

O kokiomis naujovėmis „Norfos“ parduotuvės pradžiugins šiemet?

Šašlykų mėgėjus turėtų maloniai nustebinti kaimiškai paruošti kiaulienos šašlykai, užmarinuoti, pasak mėsininko, senuoju būdu – su žolelėmis ir actu.

Taip pat „Norfos“ meistrai siūlo paragauti kumpio kepsnių šiek tiek egzotiškame – apelsinų – marinate. Dar vienas naujas marinatas, kuriame marinuojama kiaulienos sprandinė, – pipirinis.

Be naujovių, pirkėjai ras ir jau pamėgtų gaminių.

Kaip ir kiekvienais metais, siūlomas platus vietoje ruošiamų šašlykų ir marinuotos mėsos asortimentas. Populiariausi išlieka sprandinės šašlykai, nugarinės, šoninės, mentės kepsniai, šviežios kiaulienos dešrelės. Šalia vietoje ruošiamų marinuotų gaminių siūloma ir atvežtų marinuotų vištienos, kalakutienos, kiaulienos gaminių.

„Vietoje, parduotuvių mėsinėse, ruošti marinuoti gaminiai vis labiau populiarėja. Pirkėjai tai pamėgo, nes tai padeda sutaupyti brangaus laiko, o spontaniškos iškylos ar netikėti svečiai nebekelia streso.

Mūsų pirkėjai jau žino, kad atėjęs į „Norfos“ parduotuvės mėsos skyrių visada rasi ko išsikepti ir kuo pavaišinti svečius“, – patikino D.Bartošius.

Mėsininko patarimai

Šviežia mėsa jau tapo savotiška „Norfos“ parduotuvių vizitine kortele. Ne veltui čia jos įsigyja visi, kurie vertina kokybę ir lietuvišką produkciją.

Ką „Norfos“ vyriausiasis mėsininkas D.Bartošius patartų tiems, kurie įsigyja šviežios mėsos ir nori patys ją paruošti? Kaip ją gardžiai iškepti?

Pasak žinovo, pagrindinės marinato sudedamosios dalys turėtų būti aliejus, prieskoniai ir šiek tiek druskos. Galima naudoti ir produktus, turinčius daug rūgšties, mat jie minkština mėsą, – tai citrinų sultys, obuolių actas, vynas. „Pati mėsa yra skanus produktas, todėl su prieskoniais ir priedais nereikėtų persistengti, kad neužgožtumėte mėsos skonio“, – patarė jis.

Mėsos marinatas turi būti ruošiamas atskirai – pirmiausia sumaišomi visi ingredientai, o tuomet marinatu įtrinama, įmasažuojama mėsa.

Kiaulienai tinka tokios prieskoninės žolelės kaip raudonėliai, mairūnai, rozmarinai. Vištieną galima gardinti čiobreliais, česnakais, maltomis saldžiosiomis ar Kajeno paprikomis. Kokybiškos jautienos kepsniams užteks ir ką tik maltų pipirų.

Kiaulieną mėsininkas rekomenduotų paruošti iš vakaro, kad mėsa suminkštėtų ir sugertų prieskonių aromatą. Vištieną marinuoti reikėtų iki 6 valandų.

Kaip ir kiek laiko kepti?

Ne mažiau svarbu ir tinkamai iškepti mėsą. Kepsninė, pasak D.Bartošiaus, turi būti tinkamo dydžio, kad joje pakankamai laisvai tilptų mėsa. O kepti reikėtų tik ant lapuočių medžių malkų ar anglių.

„Anglims įdegti nerekomenduočiau naudoti cheminių uždegimo skysčių, kuriuose gali būti toksinių medžiagų, be to, jie gali sugadinti mėsos skonį.

Taip pat svarbu įsitikinti, kad kepate ant pilkšvų žarijų ir kad kepsninėje nėra atviros liepsnos. Kepimo temperatūra turi būti ne mažesnė nei 200 laipsnių Celsijaus. Jei neturite termometro, temperatūrą galima patikrinti palaikius ranką apie 15 cm virš žarijų – jei išlaikote kelias sekundes jos neatitraukę, vadinasi, temperatūra tinkama“, – patarimais pasidalijo D.Bartošius.

Pasak jo, viena dažniausių klaidų yra ta, kad mėsa kepama per ilgai, dėl to išsausėja ir tampa kieta. Iš pradžių kepimo temperatūra turi būti aukštesnė, kad susidarytų traškus paviršius, o vidus taptų sultingas, vėliau kepama žemesnėje temperatūroje.

Kiaulienos šašlykus reikia kepti 10–20 minučių, nelygu gabalėlių dydis.

Jautienos kepsniai kepami nuo kelių iki keliolikos minučių – nelygu, kaip iškeptų norisi. „Svarbu išimtus iš kepsninės kepsnius ar šašlykus sudėti į indą ir leisti jiems kelias minutes „pailsėti“, kad tolygiai pasiskirstytų mėsoje esančios sultys ir kepsniai taptų dar minkštesni ir sultingesni“, – dar vieną svarbų patarimą davė mėsininkas.

Skonio neužgožkite prieskoniais

Kepant brandintos jautienos kepsnius svarbu laikytis kelių universalių taisyklių: prieš kepimą mėsą bent pusvalandį reikia palaikyti kambario temperatūroje – tuomet kepsniai iškeps tolygiai. Prieš kepimą brandintos mėsos kepsnių nereikia gardinti jokiais pagardais, ji savaime turi sodrų mėsos skonį ir poskonius.

Kepsnius reikia kepti gerai įkaitintoje keptuvėje ar grilyje tiksliai minutės tikslumu – nelygu, kaip iškepto norite. Viena pusė kepama nuo 1 iki 10 minučių. „Jei kepate keptuvėje, į ją šalia kepsnio galima įpilti šlakelį aliejaus ir jame pakepinti kelias skilteles česnako, šakelę rozmarino, kad kepsnys sugertų jų aromatą“, – pamokė D.Bartošius.

Iškepusiai mėsai reikia leisti kelias minutes pailsėti. Gardinti reikia tik prieš valgant ir tik druska bei kelių rūšių ką tik maltais pipirais, kad nebūtų užgožtas sodriai išreikštas jautienos skonis. Nors ir vėluodamas, pavasaris vis labiau įsibėgėja, o su juo prasideda ir kepimo ant žarijų sezonas. Jau nė vienas tautietis šiltojo sezono nebeįsivaizduoja be dūmeliu kvepiančios mėsos ar žuvies, virš gyvos ugnies keptų daržovių, vaisių ar kitų skanumynų.