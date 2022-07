Nuo juodojo metalo iki psichodelinio roko, nuo spalvingo synthwave iki tamsaus disko – keturios „Devilstone“ scenos keturias dienas užtikrins platų spektrą naujų patirčių ir atradimų.

Festivalio ašis, Vakarų scena, išlaiko savo sielą – ekstremali ir sunki. Čia gąsdins kruvinieji Norvegijos juoduliai „Mayhem“, mistines apeigas surengs Graikijos antikristai „Rotting Christ“, Jungtinės Karalystės pasididžiavimas „Bury Tomorrow“ atveš taškančio metalcore. Su naujo albumo premjera iš Belgijos į Anykščius atvyksta „Evil Invaders“ – naujos kartos thrash / speed vėliavnešiai Europoje.

Rytų scenoje išsiskiria nesibaigiančios energijos šaltinis „Zeal & Ardor“, prieš kelerius metus jau nupirkęs daugelio devilstonerių širdis. Šveicarų muzikoje persipina visa paletė populiariosios ir pogrindinės stilistikos: nuo Amerikos vergų dainų ir bliuzo iki black metal, elektronikos ir rokenrolo – visko daug ir viskas gražiai dera. Doomeriai „Monolord“ iš Švedijos į Anykščius atveža labai klampios, lėtos ir sunkios muzikos. Tikrų tikriausiu Rytų scenos atradimų pretenduoja tapti amerikiečiai „Nothing“, laviruojantys tarp hardcore melodijų ir dreampop ritmų.

Ankstyvais dienos koncertais ir vėlyvais nakties pasirodymais pasižyminti Barbablu scena irgi turi kuo pasigirti. Vienas iš pavyzdžių – tikrai keistą muziką grojantys „HMLTD“, stebinantys nenuspėjamais gyvais pasirodymais, kurie kupini mados, dizaino ir spalvų. Barbablu scenoje daug duetų: gotikine atmosfera alsuojantys „Line Aspera“, naujus albumus pristatysiantys synthpop atlikėjai „Gents“ ir „First Hate“.

Nurimus šioms scenoms, miegoti neleis „Kablys Club“ diriguojama debiutinė Miražų scena: Kris baha, DJ Gigola, Chloe Luna ir kiti klubo rezidentai kapos negailestingai siekdami vieno tikslo – surengti geriausius šokius „Devilstone“ istorijoje.

Festivalio menų platformoje „Masinė Hipnozė“: šokio spektakliai, slam poezijos varžybos, diskusijos apie muziką ir gyvenimą, kūno performansai, menininkų darbų paroda. Devilstone Bodyart salone veido ir kūno menais galės užsiimti ir publika – pasidaryti make-up, įsiverti auskarą, nusipiešti corpsepaint‘ą ar net susikurti personažą.

Galingą lauko ir stalo žaidimų arsenalą į „Devilstone“ atsiveža žaidimų centras Rikis.lt. Daug aistrų keliantis „Devilstone“ futbolo čempionatas vyks šeštadienį vidurdienį. Festivalyje debiutuos pirmasis šachmatų čempionatas, naktimis veiks blogų kino filmų teatras.

Festivalis tęsia tradiciją išeiti už slėnio ribų – Anykščių miesto bibliotekoje „Devilstone“ atidaro laukinę parodą THE KIDS ARE ALL WILD. Ekspozicijoje laukia 40 Lino Vaitonio fotografijų, sukurtų „Devilstone“ komunikacijai ir šiai parodai per 6 metus.

„Brutalumas, linksmybės, karantininis nuobodulys, liūdesys, šėtonas ir festivalio reklaminės žinutės – temų daug, spalvų dar daugiau, tačiau viskas yra apie rokenrolą, alternatyvą ir grožį. Toks, koks yra ir „Devilstone“, – drąsios parodos koncepciją nupasakoja festivalio organizatoriai.

Ekstremalaus rokenrolo kurortu vadinamas „Devilstone“ kasmet laukiamas dėl muzikinių atradimų, meniškos atmosferos ir originalių kūrybinių sprendimų. Paskutinį kartą festivalis įvyko prieš pandemiją – 2019 metais. Išgyvenęs dviejų metų tylą, „Devilstone“ nusiteikęs rimtai patriukšmauti Anykščiuose liepos 14–17 d.

Festivalio programa

KETVIRTADIENIS // Liepos 14

11:30 // Atveriami festivalio vartai

Masinė Hipnozė. Slėpynės

15:00 // MH paroda: atidarymas

18:00 // Šelmis: Shibari (Be)Laisvė

20:00 // Miss Plastica: judesio performansas Out of Blue

21:30 // Valerija ir Jaroška: Hypnosis & Mesmerism (Pole Dance Live PA)

00:00 // Tokie blogi, kad net geri. Naktinis kinas

Rytai

16:20 // PLIÉ, baletas išsukiotomis kojomis; Lietuva

17:40 // MCLOUD, meilė, rock; Lietuva

19:00 // DEATHCHANT, hard, rock, stoner, doom, party; JAV

20:20 // JUODVARNIS, pagan, metal, progressive; Lietuva

21:50 // NOTHING, post, dreampop, alternative, shoegaze; JAV

00:00 // ZEAL & ARDOR, extreme, gospel, blues, harsh; Šveicarija

Miražai

23:00 // POLYESTER, ebm, gothwave; Lietuva

01:00 // CHLOÉ LULA, hardedgetechno, leftfieldbreaks; Vokietija

03:30 // GNAW, dancefloorobscurism, brutalbeats; Lietuva

PENKTADIENIS // Liepos 15

Anykščių miesto biblioteka

12:00 // Paroda THE KIDS ARE ALL WILD. Atidarymas

Paplūdimys

12:00 // Paplūdimio tinklinio čempionatas 2x2.

Masinė Hipnozė. Slėpynės

11:00 // Diskusija: Kaip skirtingi žmonės atranda patinkančią muziką.

12:00 // Diskusija: Muzikantai apie šalutinius darbus.

13:00 // Simonas Gilys: Piano improvizacija

14:00 // Liverpool Music Quiz. SoloGalvūzas

16:00 // Slemas: Poezijos varžybos Žodis tau į daržą. Moderatorius Domas Raibys

19:00 // Kasdienybės Herojai: Piešimas per šokį Būti

20:00 // LunArtic: BodyPaint performansas Ritualas

21:30 // Valerija ir Jaroška: Human Impact Instruments (BDSM/Kink Live PA), world premiere

00:00 // Tokie blogi, kad net geri. Naktinis kinas

Barbablu

12:00 // KATARSIS, postpunk, alternative, sentiments; Lietuva

13:20 // GAMKA, dark, new-wave, rock; Lietuva

14:40 // DISCO.KOGNITYVAS, rock, indie, poets; Lietuva

22:20 // LINEA ASPERA, darkwave, minimal, coldwave, synth; JK

00:10 // SDH, synthwave, darkwave, synthpop, EBM; Katalonija

02:00 // FIRST HATE, indie, synthpop; Danija

Rytai

16:40 // SWAIN, alternative, punk, rock; Nyderlandai

18:00 // AKLI, postpunk, rock, dark; Lietuva

19:50 // THE HOLY, indie, post, noise, rock; Suomija

21:30 // CROWS, postpunk, dark, rock; JK

23:20 // MONOLORD, stoner, doom, supernatural; Švedija

Vakarai

16:40 // PHRENETIX, thrash, progressive, technical; Lietuva

18:00 // SISYPHEAN, black, metal; Lietuva

19:10 // AWAKENING SUN, melodic, alternative, groove, metal; Lietuva

20:30 // EVIL INVADERS, speed, thrash; Belgija

22:00 // ROTTING CHRIST, black, metal, melodic, dark; Graikija

23:40 // DECAPITATED, groove, death, metal; Lenkija

Miražai

01:00 // INTERIORS, slowmoebm, darkwaveclub; Lietuva

02:30 // KRIS BAHA, 90swaverevival, bodymusic; Vokietija

04:00 // CAROIL, synthdriven, spacedoutebm, Lietuva

05:30 // JOHN PATTER, darkdisco, allschoolbreaks; Lietuva

Monster Energy

22:30 // EGOMAŠINA, garage, rock, fun, skate, powertrio; Lietuva

ŠEŠTADIENIS // Liepos 16

11:30 // Devilstone futbolo čempionatas

Masinė Hipnozė. Slėpynės

10:30 // Devilstone šachmatų čempionatas

11:00 // Ieva.Lilith ir Lunatic: Kostiumo ir avangardo šukuosenų kūrybinės dirbtuvės Mistinės nakties būtybės

12:00 // GALVŪZAI

13:00 // Salvija Vaičikonytė: Piešimo dirbtuvės Drink and draw

14:30 // Kosmologinė opera: S'ANATOMIA OFF [adaptacija]

15:00 // MC GROWL

19:00 // Marius Eidrigevičius: Gatvės šokio spektaklis Vyrsmas

20:00 // Marija Kaklauskaitė Mari: Ugnies šokis Caturix

21:00 // Apeiron teatras: Ritualinis veiksmas Ašmenys | Edges

00:00 // Tokie blogi, kad net geri. Naktinis kinas

Barbablu

12:00 // TEMPUS, instrumental, post; Latvija

13:30 // LOCAL BLOOD, postpunk, alternative, rock, dark; Lietuva

15:00 // PURPLE NEGATIVE, indie, alternative; Latvija

20:50 // BROKENCHORD, ambient, guitar, electro, experiments; Lietuva

22:30 // DLINA VOLNY, darkelectro, coldwave, synthpop; Gudija

00:30 // HMLTD, art, punk, avantgarde, new, wave, glam; JK

02:30 // GENTS, synthpop, newwave, danish; Danija

Vakarai

16:00 // TRUČAS, thrash, metal, punk; Lietuva

17:15 // CRYPTS OF DESPAIR, deathmetal, bloodyhell; Lietuva

18:30 // CONJURER, sludge, atmo, post, metal; JK

20:20 // BURY TOMORROW, metalcore, melodic, posthardcore; JK

22:25 // CRISIX, thrash, metal; Katalonija

00:15 // MAYHEM, black, metal, trve; Norvegija

Rytai

17:10 // PSYCHONAUT, post, dark, psychedelic; Belgija

18:40 // SRAIGĖS EFEKTAS, noise, rock, alternative; Lietuva

20:10 // DEAD LORD, hard, rock, classic; Švedija

21:40 // NEW CANDYS, shoegaze, atmo, rock, dark; Italija

23:30 // 1000MODS, stoner, rock, psycho, desert; Graikija

Miražai

01:00 // JAROŠKA, latexhouse, electrified; Lietuva

02:00 // DJ GIGOLA, futurehouse, raverevival; Vokietija

03:30 // MANTAS T., 4x4finest, clubmodernism, Lietuva

05:30 // ONIS, fastpaced, riotelectro, Lietuva

SEKMADIENIS // Liepos 17

Miražai

10:00 // KABLYS CLUB FINEST #allrounderclubmusic, Lietuva

VISO FESTIVALIO METU

BodyArt salonas kasdien nuo 11:00 iki 22:00

DVLSTN dailės pleneras kasdien nuo 12:00 iki 20:00

Monster Energy: pie riedlenčių ir dviračių kultūrą.

Stalo ir lauko žaidimai. Turnyrai mėgėjams, pradedantiesiems, profesionalams ir aistruoliams.