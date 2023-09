Mokytojų streikas – jau penktadienį: šalia Vyriausybės įsikurs su palapinėmis, „prie lentos“ kvies ir politikus

Jis taip pat nurodė, kad mokytojai nusiteikę taikiai, incidentų grėsmės neįžvelgia – į sostinės Vinco Kudirkos aikštę jie perkels savo pamokas, tad čia ir paprastiems praeiviams bus galima klausytis, pavyzdžiui, pilietiškumo pamokų.

Streikuos „be laisvadienių“

A.Navickas trečiadienį portalui lrytas.lt trumpai pristatė, kaip atrodys jau savaitės pabaigoje prasidėsiantis mokytojų streikas.

„8 valandą pradedam streikuoti, paskui eisim prie Vyriausybės ir apie 12 valandą ten bus mitingas“, – pasakojo LŠDPS vadovas.

Kiek anksčiau jis yra minėjęs, kad dalis mokytojų V.Kudirkos aikštėje gali ir nakvoti – mat pedagogai iš įvairių Lietuvos miestų streikuoti ateis ir pėsčiomis, dar kitus atveš specialūs autobusai.

Pasak A.Navicko, tikrai bus tokių, kurie Vilniaus centre statysis palapines, o streikuoti žadama „be laisvadienių“.

„Kurie ateis, kurie neturės kur nakvoti, turbūt nakvos palapinėse. Deriname ir su mokyklomis, gal ten bus nakvynių. Dabar dar viskas derinimo procese. Streikuosim ir savaitgalį, o vėliau žiūrėsime tą mėnesį. Darysime tokį tvarkaraštį, kaip mokykloje, ir vesim pamokas Vyriausybėj“, – nurodė LŠDPS pirmininkas.

Kiek mokytojų žada ilgesniam laikui apsistoti prie Vyriausybės rūmų, kol kas neaišku. Registracija į streiką vyksta iki šiol.

„Yra, yra. Niekas tiksliai nežino, kiek čia ilgam ir kaip čia viskas vyks. Einame į tokią tam tikrą nežinomybę, ir, kaip bus, taip ir priimsim“, – kalbėjo A.Navickas.

Tiesa, vien tik streikuoti pedagogai nežada – profsąjungos vadovas tikino, kad mokyklą tam tikra prasme bus bandoma perkelti į V.Kudirkos aikštę, ten vyks ir pamokos.

„Mes iš tikrųjų mokyklą perkelsim į Kudirkos aikštę – bus ir mokyklinė lenta, ir suolai, ir stalai, kviesim atsakinėti ir politikus, ir ministeriją, aiškinsimės, analizuosime visus tuos duomenis, kur esame užstrigę, nagrinėsime reikalavimus ir sieksime susitarti“, – pažymėjo jis.

Pasak A.Navicko, kol kas prie mokytojų noriai jungiasi ir patys moksleiviai.

„Tikrai registruojasi ir jie, o kiek jų bus – pamatysime. Dalis gali ir neateiti, gali ateiti ir daugiau – visaip gali būti“, – svarstė LŠDPS pirmininkas.

Kol kas jokių individualių kvietimų ateiti į mitingą šalies politikai iš profsąjungos negavo – anot A.Navicko, tai bus laisvas kiekvieno iš jų apsisprendimas.

„Turbūt kiekvienas girdi, mato ir nuspręs. Jokių individualių kvietimų nesiuntėm niekam. Mes ateinam taikiai protestuoti, organizuosim pilietiškumo pamokas visuomenei, politikams, mokiniams ir patiems mokytojams“, – nurodė jis.

„Beprecedentis“ ministro siūlymas netenkina

Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas penktadienį teigė turintis mokytojams „beprecedentį siūlymą“, kokio Lietuvos švietimo istorijoje dar nebuvo. Nuo sausio siūloma algas mokytojams kelti 21 procentu, o dalis pedagogų esą gaus ir dar daugiau.

„Pristatėme iš tiesų beprecedentį siūlymą – švietime tokio augimo tiek biudžetu, tiek darbo užmokesčio pokyčių nėra buvę mūsų istorijoje. Ką pasiūlėme, tai pirmiausia kitais metais darbo užmokestis mokytojams didėtų 21 procentu. Pirmas žingsnis būtų 10 procentų nuo sausio, likęs žingsnis – nuo rugsėjo 1-osios.

Greta to, pasiūlėme tęsti, kas buvo šiemet paskirta iki mokslo metų pabaigos nuo rugsėjo – 3 procentai papildomos lėšos, kurios suteikia galimybę skirti 20 procentų daugiau pasirengimui dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu. Tai reiškia, jį gauna grubiai kas antras bendrojo ugdymo mokyklose dirbantis mokytojas, tai šalia to 21 procento augimo turės dar apie 5–6 procentus papildomas lėšas, nes dirbs su atnaujintu ugdymo turiniu“, – penktadienį pranešė G.Jakštas.

Pasak ministro, vien pedagogų algų kėlimui būtų skirta daugiau nei 300 milijonų eurų.

„Įsivaizdavimui, už tiek galėtume pastatyti daugiau nei 250 mokyklų arba renovuoti visas mokyklas ir jose esančius stadionus. Tai yra tokios lėšos skiriamos vien papildomai darbo užmokesčio kėlimui“, – sakė G.Jakštas.

Taip pat mokytojų atstovams pateiktas pasiūlymas ir dėl vaikų skaičiaus klasėse sumažinimo.

„Kitas beprecedentis įvykis, kas yra sutarta – dėl klasių dydžio mažinimo yra galimybė 4 vaikais bendrajame ugdyme, pagrindiniame ir viduriniame iki 4 sumažinimą padaryti, o pradiniame – iki 2 mokinių. Tai reiškia, nuo 30 galimybė iki 26, nuo 24 mažinti iki 22.

Toks yra mūsų pasiūlymas – jį išklausę profesinių sąjungų vadovai turėjo klausimų, stengėmės į visus juos atsakyti“, – nurodė ŠMSM vadovas.

Visos lėšos, anot G.Jakšto, būtų skiriamos iš valstybės biudžeto.

„Švietimą laikome prioritetu. Įsivaizdavimui, per ketverius metus darbo užmokestis mokytojams bus išaugęs apie 73 procentais. Palyginimui, per 2012–2016 metus mokytojų darbo užmokestis per ketverius metus išaugo 10 procentų.

Tai yra absoliutus prioritetas, iš tiesų kitoms sritims bus sunkesni metai, nes Vyriausybė laiko švietimą absoliučiu prioritetu“, – nurodė ministras.

Tačiau A.Navickas pabrėžė, kad dabartiniai siūlymai mokytojų vis tiek netenkina, o derybos dar „tik įsibėgėja“.

„Suprantame, kad priėmėme labai teisingą sprendimą dėl streiko skelbimo – jis padeda derybose, sprendžia daug problemų. Derybos tik įsibėgėja, todėl manome, kad kita savaitė irgi bus pakankamai darbinga, sulauksime ir kitų siūlymų. Pagrindinis mūsų tikslas – pasiekti tuos uždavinius, kuriuos visi išsikėlėme“, – penktadienį komentavo LŠDPS pirmininkas.

Tačiau A.Navickas pridūrė, kad šie algų kėlimai tikrai tų išsikeltų uždavinių neišspręstų.

„Tikrai tada reikia susitarti, kada bus kiti algų kėlimai, turi būti ilgalaikė strategija. Didinimai turėtų būti ženkliai didesni, nei dabar siūlomi“, – dėstė jis.

Anot A.Navicko, kol kas pateikti pasiūlymai mokytojų netenkina.

„Tikrai netenkina ir tai niekaip nekeis mūsų sprendimų. (...) Eiti link kompromiso ir bus sudėtingiausias dalykas – mes girdime mokytojų lūkesčius, matome kitų profesinių sąjungų elgseną. Tai deryboms nepadeda“, – kalbėjo A.Navickas.

Savo galutinę poziciją LŠDPS jau pateikė ir šios savaitės pradžioje.

„Toks ŠMSM pasiūlymas nesudaro prielaidų įvykdyti Vyriausybės prisiimtus įsipareigojimus. O siūlymas kelti mokytojams, dirbsiantiems su atnaujintu turiniu, procentus už pasiruošimą pamokoms jau šiais mokslo metais įnešė neįtikėtinos sumaišties ir papildomų įtampų, nes nebuvo padidintas etatų skaičius mokyklose.

Papildomos lėšos (garsiai deklaruoti 7 milijonai) ugdymo įstaigų taip pat dar nepasiekė. Todėl galima išvesti analogiją ir padaryti išvadą, kad tokia forma žadamas pokytis nėra racionalus pasiūlymas. (...)

ŠMSM teikiami pasiūlymai ir bandymai viešojoje erdvėje priešinti visuomenę ir manipuliuoti skaičiais bei faktais rodo, kad ugdymo proceso sklandumas ir bandymas išvengti streiko kol kas nėra jų prioritetas“, – savo pranešime teigė profsąjunga.