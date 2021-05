Dar prieš prasidedant „Top 8“ etapui krepšinio ekspertai šioje atkrintamųjų varžybų poroje daug intrigos neįžvelgė. Iš visų keturių ketvirtfinalio porų būtent šioje buvo tikimasi mažiausios kovos.

„Serijoje iki trijų pergalių maksimumas, ką gali pasiekti „Zenit“ yra viena pergalė“, – dar prieš pirmąją dvikovą portalui lrytas.lt teigė krepšinio ekspertas ir treneris Tomas Purlys.

„Akivaizdu, kad „Zenit“ nepasiduos ir bandys įkąsti savo varžovams, tačiau „Barcelona“ yra akivaizdi poros favoritė. Galbūt „Zenit“ ir pavyks iškovoti vieną pergalę, tačiau didesnių staigmenų laukti nereikėtų“, – jam antrino buvęs vienas iš Lietuvos krepšinio rinktinės strategų Mindaugas Brazys.

Vargu, ar prieš prasidedant atkrintamosioms varžyboms kas nors galėjo paprieštarauti krepšinio ekspertų žodžiams. „Barcelona“ buvo laikoma akivaizdžia poros favorite.

Įspūdingą formą demonstravęs Katalonijos ekipos lyderis Nikola Mirotičius užtikrintai žygiavo link turnyro reguliaraus sezono naudingiausio žaidėjo titulo, aikštėje vis tvirčiau jautėsi komandos jaunimas, o prie klubo prieš pat reguliaraus sezono pabaigą prisijungė ir Europos krepšinio legenda Pau Gasolis.

Aštuntąją vietą turnyrinėje lentelėje užėmusi ir paskutinį atkrintamųjų varžybų bilietą gavusi „Zenit“ apie tikslus prieš galingąjį Š.Jasikevičiaus vairuojamą traukinį kalbėjo nedrąsiai, o rusų ambicijoms stiprų smūgį sudavė vieno iš komandos lyderių Mateuszo Ponitkos trauma. Dar prieš seriją tapo aišku, kad 198 cm ūgio lenkas savo komandai nebegalės padėti iki pat sezono pabaigos.

Užtildė skeptikus

Kad „Zenit“ nežada paisyti jokių autoritetų puikiai parodė jau pirmosios serijos rungtynės, kuriose Rusijos klubas 76:74 palaužė namuose rungtyniavusius katalonus.

Nuo pat pirmųjų dvikovos minučių į priekį įsiveržę svečiai kontroliavo žaidimą, o juos į priekį vedė buvęs žalgirietis Kevinas Pangosas. 189 cm ūgio gynėjas iš Kanados įmetė 19 taškų, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 33 naudingumo balus.

Vis dėlto „Zenit“ džiaugsmą laimėjus pirmąsias serijos iki trijų pergalių rungtynes aptemdė ketvirtajame kėlinyje Artūro Gudaičio patirta trauma. Kiek vėliau tapo aišku, kad aukštaūgis iš rikiuotės iškrito iki pat atkrintamųjų varžybų pabaigos.

„Vienas iš svarbiausių faktorių, kuris uždavė toną serijos pradžioje buvo Š.Jasikevičiaus sprendimas leisti Pau Gasolį į starto penketą pirmosiose rungtynėse. „Zenit“ žaidėjai atakavo lėtesnį veteraną puolime ir pajuto savo žaidimo rimtą.

Pirmuosius metimus pataikęs K.Pangosas visiškai kontroliavo rungtynes, įprastai esame pripratę, kad Šaras „išjungia“ varžovų lyderius pritaikydamas tinkamas gynybos sistemas ir jie rungtyniaudami prieš „Barcelona“ pranyksta, tačiau to padaryti serijos metu nepavyko“, – pirmąją ketvirtfinalio dvikovą prisiminė T.Purlys.

Ne ką lengvesnis gyvenimas katalonų laukė ir antroje akistatoje – atkakli kova tęsėsi iki pat rungtynių pabaigos, o paskutinis pergalę per pagrindinį rungtynių laiką išplėšti galėjęs K.Pangoso metimas skriejo pro šalį.

Pratęsime daugiau jėgų išsaugojusi „Barcelona“ iškovojo sunkią pergalę 81:78 ir išlygino serijos rezultatą – 1:1.

Ketvirtfinalių mūšiams persikėlus į Sankt Peterburgą vaizdas aikštelėje nesikeitė – akivaizdžiais poros favoritais vadinti „Barcelona“ krepšininkai strigo „Zenit“ gynybos pinklėse, tačiau iškovojo pergalę trečiose serijos rungtynėse – 78:70.

Trauktis niekur nebegalėjusi „Zenit“ ketvirtoje serijos iki trijų pergalių dvikovoje ruošė ne kapituliacijos paktą, o dar daugiau netikėtų smūgių svečiams iš Katalonijos. Dar pirmajame kėlinyje dviženklį pranašumą įgijęs Rusijos klubas neleido Šaro kariaunai priartėti iki pat finalinės dvikovos sirenos.

„Barcelona“ komandos žaidime pradėjo trūkti minties – krepšininkai ėmė žaisti po vieną, krepšinis buvo per daug statiškas“, – mintimis apie katalonų žaidimą dalinosi T.Purlys.

Puolime dingusi „Barcelona“ sukrapštė vos 61 tašką ir taip surengė patį nerezultatyviausią savo pasirodymą šiame sezone. „Zenit“ laimėjo dvikovą 74:61 ir dar kartą serijos rezultatas tapo lygus – 2:2.

„Sveikinimai Xavi (Pascualiui – red.) ir „Zenit“. Šiandien jie buvo vienintelė komanda, kuri kovėsi nuo pirmųjų dvikovos minučių. Jie buvo kur kas fiziškesni ir pelnytai laimėjo šias rungtynes.

Turiu prisiimti atsakomybę, nes nepavyko teigiamai nuteikti komandos. Stengiausi daryti viska – žinojau, kad „Zenit“ turi gerus žaidėjus ir pasižymi geru kovingumu, buvo akivaizdu, kad jie nieko neatiduos už dyką. Niekas gyvenime nėra atiduodama už dyką.

Kaip treneris tinkamai nepadariau savo darbo. Dabar turiu stengtis iš naujo pasiekti vaikinų galvas ir kuo geriau juos paruošti lemiamoms rungtynėms Barselonoje“, – po pralaimėjimo ketvirtose serijos rungtynėse kalbėjo Š.Jasikevičius.

Pergudravo lietuvį

Be dviejų starto penketo žaidėjų serijoje likęs Sankt Peterburgo „Zenit“ strategas Xavi Pascualis atkrintamųjų varžybų metu sulaukia vis daugiau krepšinio bendruomenės liaupsių.

Geriausią Eurolygos reguliaraus sezono komandą sukaustęs 48-erių krepšinio specialistas iš Ispanijos turėdamas kur kas mažesnį ginklų arsenalą diktuoja savo sąlygas turnyro milžinams ir atvedė „Zenit“ iki lemiamų ketvirtfinalio serijos rungtynių.

„Turime pripažinti, kad X.Pascualis šiame renginyje yra tikras generolas, – samprotavo T.Purlys. – „Zenit“ stratego įdirbis puikiai pasimatė ir ketvirtose serijos rungtynėse, kai puolime atakas užbaigdavo Billy Baronas ar K.Pangosas – tai buvo pirmieji X.Pascualio plano pasirinkimai, kiti žaidėjai būdavo tinkamai užsiėmę pozicijas ir žinodavo savo vaidmenį atakų pabaigose.“

„Barcelona“ galvos skausmu ketvirtfianlyje tapęs K.Pangosas serijos metu vidutiniškai per rungtynes įmeta po 18,5 taško, atlieka po 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 20,5 naudingumo balo.

Krepšinio ekspertas taip pat pabrėžia „Zenit“ trenerio sėkmingą darbą rikiuojant šachmatų figūras gynyboje – galingu puolimu reguliariajame sezone spindėjusi „Barcelona“ buvo uždusinta Sankt Peterburgo ekipos gynybos pančiuose.

„Kitoje aikštės pusėje taip pat viskas vyko pagal X.Pascualio scenarijų – atakuodavo tie „Barcelona“ žaidėjai, kuriuos labiausiai atakuojant norėdavo matyti „Zenit“ treneris. Tuo tarpu „Barcelona“ lyderiai buvo uždengti ir turėdavo išmesti labai sunkius metimus“, – teigė T.Purlys.

Kur kas daugiau patirties trenerio karjeroje turintis ispanas paklaidino Š.Jasikevičių savo schemų džiunglėse.

Paradoksalu, tačiau būtent X.Pascualis buvo paskutinis treneris, kuriam vadovaujant „Barcelona“ ekipai buvo pavykę žengti į Eurolygos finalinį ketvertą (2014 m.) bei triumfuoti šiame turnyre (2010 m.).

„Čia nėra jokios paslapties, kad X.Pascualis šioje serijoje pergudravo Š.Jasikevičių. Tai yra normalu. X.Pascualis turi daugiau patirties, Šaras yra mūsų visų mylimas ir gerbiamas treneris, tačiau jis taip pat turi teisę pralaimėti.

Viskas yra natūralu, galbūt po metų mes jau matysime atvirkščiai. Šaras bus pasimokęs iš savo klaidų, įgavęs daugiau patirties, tačiau dabar matome visiškai atvirkštinį variantą“, – samprotavo T.Purlys.

Dingęs N.Mirotičius

Reguliariajame sezone abiejose aikštelės pusėse dominavęs N.Mirotičius atkrintamųjų varžybų metu tapo nepanašus į save.

30-metis 208 cm ūgio „Barcelona“ lyderis prieš „Top 8“ etapą vidutiniškai per rungtynes įmesdavo po 16,9 taško (65 proc. dvitaškių), atkovodavo po 6,3 kamuolio ir rinkdavo po 21,9 naudingumo balo.

Tuo tarpu ketvirtfinalio metu Juodkalnijoje gimusio krepšininko rodikliai krito beveik dvigubai.

Serijoje prieš „Zenit“ N.Mirotičius vidutiniškai per rungtynes įmeta po 9 taškus (28 proc. dvitaškių), atkovoja 3,8 kamuolio ir renka po 7,3 naudingumo balo.

„Jau nuo pat serijos pradžios N.Mirotičius buvo gerai išjungtas nuo žaidimo.

Paskui jis buvo taip išmuštas iš vėžių, kad net negalėdavo užpulti vienas prieš vieną „Zenit“ komandai nenaudojant jokių pagalbų. Savo mobilumu jis turėtų apžaisti net ir aukštesnius žaidėjus, tačiau jei N.Mirotičius nesugeba įveikti Andrejaus Zubkovo ar K.C. Riverso gynybos, tai jau yra psichologinės problemos, o prie to prisidėjo ir X.Pascualis“, – įžvalgomis dalinosi T.Purlys.

„Barcelona“ komandoje iš N.Mirotičiaus lyderio vaidmenį perėmė praeityje Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavęs Brandonas Daviesas.

Vienu iš nedaugelio Š.Jasikevičiaus kariaunos žiburiu tapęs 209 cm ūgio amerikietis serijos metu vidutiniškai per rungtynes įmeta po 15,8 taško, atkovoja po 6,5 kamuolio ir renka po 21,5 naudingumo balo.

Išimtis iš taisyklės vidurio puolėjui tapo tik ketvirtosios ketvirtfinalio rungtynės, kuriose B.Daviesas per 25 ant parketo praleistas minutes liko su 0 naudingumo balų.

„Net jei ir „Barcelona“ būtų lengvai laimėjusi seriją, kiekvienam iš lyderių norisi turėti kuo geresnę statistiką ir parodyti, už ką aš gauni didžiausius kontraktus Europoje.

„Barcelona“ lyderiai buvo išvesti iš pusiausvyros ir šiuo metu jų, o ypač N.Mirotičiaus, veide yra jaučiamas didelis nervingumas“, – kalbėjo T.Purlys.

Favoritą įvardinti sunku

Prieš lemiamą serijos dvikovą lažybų bendrovės favoritais žengti į Eurolygos finalinį ketvertą laiko Š.Jasikevičiaus auklėtinius. Vis dėlto portalo lrytas.lt kalbintas krepšinio treneris T.Purlys mano, kad pasakyti, kuri komanda yra vertesnė vietos tarp keturių geriausių ekipų yra nelengva užduotis.

„Prieš kiekvienas rungtynes mes kalbame, kad viskas – „Barcelona“ pasimokė, gavo šaltą dušą ir kitą dvikovą laimės užtikrintai, tačiau praktiškai visada vaizdas būdavo kitoks. Š.Jasikevičiaus auklėtiniai abi rungtynes laimėjo po labai įtemptos kovos, o ketvirtose serijos rungtynėse visas sąlygas diktavo „Zenit“, todėl prognozuoti yra labai sunku“, – teigė jis.

Paskutinį kartą „Barcelona“ Eurolygos finaliniame ketverte rungtyniavo 2014-ųjų metų sezone, tuo tarpu Sankt Peterburgo „Zenit“ šis sezonas jau tapo istoriniu – iki tol Rusijos klubas nė karto nebuvo rungtyniavęs net atkrintamosiose turnyro varžybose.

„Septyneri metai be Eurolygos finalinio ketverto? To jau per daug. Mes privalome kautis dėl visų trofėjų. Šiemet jau iškovojome Karaliaus taurę, tačiau mūsų pagrindinis prioritetas yra Eurolyga“, – praėjusią savaitę oficialiame „Barcelona“ ekipos interneto puslapyje užsiminė naujasis klubo sporto direktorius Juanas Carlosas Navarro.

T.Purlys pridūrė, kad net ir be dviejų starto penketo žaidėjų rungtyniaujanti „Zenit“ gali ant menčių patiesti katalonus trečiąjį kartą šios serijos metu.

„Aš tikiuosi, kad tai bus geras ir gražus mačas, prognozes ir favoritus įvardinti nėra lengva. Neįsivaizduoju, kas gali būti, nes dvikovos eiga gali pakrypti tiek į vieną, tiek į kitą pusę.

„Zenit“ net ir be A.Gudaičio ir M.Ponitkos turi puikius šansus, todėl manau, kad šią akimirką viskas yra 50 prieš 50“, – samprotavo krepšinio specialistas.

Penktosios serijos iki trijų pergalių rungtynės Barselonoje vyks antradienį 22 val. Lietuvos laiku.